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因疫退機票 參議員要求航空公司退現金

編譯中心／綜合報導
聯邦運輸部統計，民眾疫期搭機，最頭疼的問題就是要求退票。(美聯社)
聯邦運輸部統計，民眾疫期搭機，最頭疼的問題就是要求退票。(美聯社)

航班因不可抗力因素取消，航空公司退票時通常只願意發給乘客代金券(vouchers)或信用額度 (credits)，且規定使用期限。兩位民主黨籍國會參議員麻州馬基(Ed Markey)、康州布魯曼索(Richard Blumenthal)，10日聯名致函十大航空公司，要求航班若因疫情取消，應直接退還現金。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，過去一年來，國會通過500多億元的航空業者紓困款項，同一時間，消費者對航空公司退票機制的投訴案件也大量增加。

聯邦運輸部統計，民眾疫期搭機，最頭疼的問題就是要求退票。2020年3月以來，運輸部累計接獲10萬7000件相關投訴案，其中有9萬5000件與退票有關，約占89%。

航空公司疫期發的退票信用額有多少，並沒有確切統計數字， 但「消費者報導」(Consumer Reports)估計，約在120至150億元之間，馬基與布魯曼索在信中則指約100億元。

對於機票退費，航空公司必須遵守聯邦法律，但處理細節則各不相同。一般而言，如果是航班取消或重大改變，可以拿到退票現金。若乘客主動求取消訂位，則可能無法拿回現金，只能收到使用期限的信用額。

包括美國航空公司(American Airlines)、聯合航空公司(United Airlines)在內等業者，已將疫情期間某些退票信用額的使用期限延至2022年，但其他航空公司並未跟進。

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