我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

麻州家長團體 要求取消兒童戶外口罩規定

編譯中心╱綜合報導
麻州家長團體發函州長，要求取消兒童戶外口罩規定。(美聯社)
麻州家長團體發函州長，要求取消兒童戶外口罩規定。(美聯社)

成人新冠疫苗普及，兒童與青少年防疫備受關注，聯邦疾病防治中心(CDC)專家小組預計下周投票，決定是否緊急授權輝瑞12至15歲的疫苗。代表麻州數千兒童及家長的組織Bring Kids Back MA，本周發函州長貝克及教育廳，要求免除兒童下課時間、運動、校際運動賽、夏令營等戶外活動的口罩防疫要求，即便無法維持六呎社交距離。

該組織過去持續呼籲州府，讓幼兒園至12年級學生返校。此次信中表示，政策應符合科學，維護兒童成長、發展，且各地一致。證據顯示兒童感染率低，卻承受種種限制。世界衛生組織(WHO)建議兒童運動時不需戴口罩，以免傷害呼吸系統，麻州相鄰的數州均已解除限制，麻州卻一直落後，規定也缺少科學證據。此外，研究顯示，物體表面並非新冠病毒主要傳染途徑，麻州政府卻仍禁止學生共用教科書、分享玩具等，也應一併解除。

州長貝克周四表示尚未看到該信件，但已根據專家建議，持續放寬規定，也願意接受來自真實生活的各種建議。有人覺得太早解禁，有人認為太慢，都屬正常，因為這是場過去所有人未曾面對的疫情。

麻州目前40％成人已完全接種。衛生官員指，兒童施打疫苗，對於國家達成群體免疫十分重要。對於青少年疫苗推廣，波士頓兒童醫院傳染病專家Kristin Moffitt 表示，家長的態度很重要，政府應明確強調，輝瑞、莫德納第二、三階段的臨床實驗，均顯示疫苗安全。

輝瑞月前宣布，青少年接種疫苗100％有效，產生的抗體也高於成人。

疫苗 麻州 輝瑞

上一則

Stop & Shop超市250間門市 提供免預約接種

下一則

i台灣窗口講座 傳授人身安全防衛訣竅

延伸閱讀

麻州CVS、沃爾瑪、山姆俱樂部 免預約接種疫苗

麻州CVS、沃爾瑪、山姆俱樂部 免預約接種疫苗
波士頓解禁延期至8‧22 觀光業憂暑假泡湯

波士頓解禁延期至8‧22 觀光業憂暑假泡湯
駕照吊扣仍上路 麻州擬加重處罰

駕照吊扣仍上路 麻州擬加重處罰
麻州失業保險稅調漲 商家反彈「恐因此裁員」

麻州失業保險稅調漲 商家反彈「恐因此裁員」
法醫：心臟病和毒品並非佛洛伊德直接死因

法醫：心臟病和毒品並非佛洛伊德直接死因
麻州不發疫苗護照 貝克：分散對疫情注意力

麻州不發疫苗護照 貝克：分散對疫情注意力

熱門新聞

華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
2021年萬物皆漲，民眾就算看緊荷包也沒用。（KHOU 11）

2021荷包大失血 食物、汽油、機票、建材、房價漲不停

2021-05-05 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這