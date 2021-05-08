麻州家長團體 要求取消兒童戶外口罩規定

麻州家長團體發函州長，要求取消兒童戶外口罩規定。(美聯社)

成人新冠疫苗 普及，兒童與青少年防疫備受關注，聯邦疾病防治中心(CDC)專家小組預計下周投票，決定是否緊急授權輝瑞 12至15歲的疫苗。代表麻州 數千兒童及家長的組織Bring Kids Back MA，本周發函州長貝克及教育廳，要求免除兒童下課時間、運動、校際運動賽、夏令營等戶外活動的口罩防疫要求，即便無法維持六呎社交距離。

該組織過去持續呼籲州府，讓幼兒園至12年級學生返校。此次信中表示，政策應符合科學，維護兒童成長、發展，且各地一致。證據顯示兒童感染率低，卻承受種種限制。世界衛生組織(WHO)建議兒童運動時不需戴口罩，以免傷害呼吸系統，麻州相鄰的數州均已解除限制，麻州卻一直落後，規定也缺少科學證據。此外，研究顯示，物體表面並非新冠病毒主要傳染途徑，麻州政府卻仍禁止學生共用教科書、分享玩具等，也應一併解除。

州長貝克周四表示尚未看到該信件，但已根據專家建議，持續放寬規定，也願意接受來自真實生活的各種建議。有人覺得太早解禁，有人認為太慢，都屬正常，因為這是場過去所有人未曾面對的疫情。

麻州目前40％成人已完全接種。衛生官員指，兒童施打疫苗，對於國家達成群體免疫十分重要。對於青少年疫苗推廣，波士頓兒童醫院傳染病專家Kristin Moffitt 表示，家長的態度很重要，政府應明確強調，輝瑞、莫德納第二、三階段的臨床實驗，均顯示疫苗安全。

輝瑞月前宣布，青少年接種疫苗100％有效，產生的抗體也高於成人。