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i台灣窗口講座 傳授人身安全防衛訣竅

【麻州訊】
劍橋市警官Buckowe Yam講解人身安全防衛概念。(主辦單位提供)
劍橋市警官Buckowe Yam講解人身安全防衛概念。(主辦單位提供)

波士頓台北經濟文化辦事處、波士頓文教中心、波士頓急難救助協會及新英格蘭大波士頓台灣商會等近日共同辦「i台灣窗口」線上講座，文教中心主任潘昭榮、營養師陳譯庭、劍橋市警官Buckowe Yam等，就僑委會與產學研發單位，合作推廣台灣農業醫療等僑台商服務方案，如何攝取營養增強免疫系統，以及人身安全防衛概念等主題進行簡報，計有僑胞30餘人參加。經文處長孫儉元亦出席聆聽並向參與僑胞致意。

波士頓文教中心住任潘昭榮簡報僑委會僑台商服務新模式。(主辦單位提供)
波士頓文教中心住任潘昭榮簡報僑委會僑台商服務新模式。(主辦單位提供)

活動由台灣世衛外交協會波士頓聯絡人林思妤主持，介紹台灣防疫成就與表現可歸功於政府超前部署、資訊公開透明、適當的資源分配管理與及時的邊境管制，以及人民有主動把口罩戴好戴滿，勤洗手的正確防疫觀念。

潘昭榮分享目前僑委會運用新科技方式，服務海外僑台商的整合服務方案，如海外信用保證基金、全球僑台商農業服務方案，全球僑台商食品產業、紡織產業、科技產業技術服務方案，健康益友APP，智慧經濟電子報，彙編全球防疫物資台商名錄、台灣新創事業名錄及台灣智慧城市工商名錄、台商服務手冊，建立全球僑台商人才平台、產學合作服務方案，以及僑委會最近所主辦之各種線上培訓課程等。

營養師陳譯庭介紹美國飲食指南。(主辦單位提供)
營養師陳譯庭介紹美國飲食指南。(主辦單位提供)

畢業於台北醫學大學、UNC Chapel Hill公共衛生營養學碩士的營養師陳譯庭則介紹最新美國USDA飲食指南，如何運用USDA網站所提供之「MyPlate」功能來執行健康的每日均衡營養攝取以增強免疫力，並介紹美國最新頒行的食品營養標示內容，如何計算營養攝取數量與份數。

警官Buckowe Yam接著就近期針對亞裔仇恨犯罪增加的趨勢，分享風險識別原則。例如勿於行走時打電話、刷手機或戴耳機，隨時保持警覺注意周圍環境，儘可能與朋友結伴同行，選擇光線充足、人多的地方行走，並抬頭挺胸，不要害怕與陌生人眼神接觸，避免在深夜獨自行走等；如遭遇持械搶劫則務必保持鎮靜，尋機記住歹徒所穿著鞋靴、配飾、外貌等特徵俾利警方後續逮捕指認，並切記此時不可與歹徒對視；以及自備高分貝警報器、防身噴霧等物品降低受害風險等。最後則開放提問與交流，並提供講座人員與提問者僑委會防疫關懷包。

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