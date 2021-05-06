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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

莫德納擴建麻州廠房 今年可製造至少8億劑疫苗

編譯中心／綜合報導
世界多國疫苗供應吃緊，圖為貨機運送新冠疫苗。(美聯社)
世界多國疫苗供應吃緊，圖為貨機運送新冠疫苗。(美聯社)

總部位於劍橋的莫德納製藥(Moderna)4日宣布計畫擴建位於麻州Norwood的廠房，加速生產新冠疫苗，預計產能將在年底前增加五成，今年可生產8至10億劑。莫德納上周表示，將於美國及歐洲增加投資，2022年產量可達30億劑，包含可能核准的第三劑疫苗。

該廠區及實驗室2018年落成，面積約30萬平方呎，收購鄰近土地，擴建完工後將達65萬平方呎，並轉型為科技中心，也有助持續優化疫苗，研發新產品。

莫德納目前多數疫苗供美國民眾施打，維權人士及醫師組織上周於公司總部外示威，呼籲莫德納放棄專利權，讓全球疫苗工廠能快速為貧窮國家製造疫苗。不久，公司宣布上述擴建、增產消息。

公司總裁Stéphane Bancel表示，因變種病毒快速傳播，疫苗高度需求將持續至2023年，研發及產能都需要追上病毒變種速度，因此也同步增加投資法國、西班牙、比利時、瑞士的設施。

公司也宣布，實驗數據顯示莫德納疫苗可在攝氏2至8度環境儲存三個月。目前核准的條件為一個月，或攝氏負20度七個月。新數具有望獲核准，供應更多小型診所。下一代莫德納疫苗也將延長保存期限。

疫苗 莫德納 美國

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