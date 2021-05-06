北美洲華文作家協會 5•7雲端慶30周年

北美洲華文作家協會成立30周年紀念，特邀全球作家與北美作協推手的紐約 作家：王鼎鈞、趙淑俠、趙俊邁、周勻之、魏碧洲、以及特邀的趙小蘭前部長，以文學與中華文化的角度同慶，如趙小蘭將主講「家庭，公職，中華文化」。

時間：5月7日(周五)，美東晚9時至11時。請提前下載Zoom軟件，或以下列鏈接加入會議：https://bit.ly/3xA7ONZ。Zoom視頻會議號(Meeting ID)：464 565 7758，會議密碼(Passcode)：123。

1991年5月4日，一群熱愛中華文學的作家，在紐約法拉盛華僑文教中心舉行成立大會，創立北美洲華文作家協會。這是一個美國 華人文化團體，是總部設在台北的「世界華文作家協會」的下屬七大洲分會組織之一，北美地區包括美國、加拿大兩國共23個分會，超過2000位會員。以加强華文作家之間的聯繫交換寫作經驗，促進文化交流，不談政治、種族、宗教為宗旨。每兩年召開一次會員大會，並不定期舉辦頒獎或文化之旅，多次至中國大陸、台灣 參訪，與中國作家協會和台灣世華作協往來密切。

北美華文作家協會網站：www.chinesewritersna.com於2012年7月創立。小說、散文、詩歌、評論、報導，描繪他鄉的生活體驗，銘刻個人與群體的生命記憶，展現美華文學獨特的風貌與關懷。