圖為麻州居民近期於街頭遊行抵制族裔仇恨。(本報檔案照)

塔夫茨大學(Tufts University)校方表示,上周校園發生兩起族裔仇恨事件,提醒師生留意並提供線報。

多名亞裔 學生近日行經Professors Row時,遭路過車輛內的乘客以反亞裔字眼辱罵。另一起為校隊在運動場發現納粹符號塗鴉。校長Tony Monaco給師生的公開信指,兩起分別針對亞裔、猶太裔的仇視行為違反學校原則,校警正在調查,師生也有義務提供線報。

聖伯納汀諾加州州立大學仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)調查,今年第一季和去年同期相較,15個主要城市中,針對亞裔的仇恨犯罪 比率攀升169%,增幅創歷史紀錄。

該研究分析,紐約市 的比率增加最多,去年第一季13起仇恨犯罪,今年同期增至42件,增幅223%;舊金山今年第一季共12起,去年首季五件;波士頓和洛杉磯成長幅度也達60%和80%。