波士頓公校問卷調查：下學年讀網校意願

波士頓學區正調查家長、學生對就讀網路學校的意願。(美聯社)

波士頓公校正以網路問卷，調查家長下學年讓子女讀網路學校的意願及需求。官員指，網路學校並非用於取代實體課堂，而是提供能從在家上網課獲益的學生、家長一個選擇。此外，網路學校一樣有同學、課堂小組作業、課外活動等。回答該調查不能保證一定會有網路學校供選擇，也不影響子女在當前學校就讀。

雖然學校、師生、家長對疫期上網課有很長一段摸索期，但網路學校在麻州 並非新觀念。州中小學教育 廳發言人Jacqueline Reis表示，疫期之前，麻州已有Greenfield Commonwealth Virtual School、TEC Connections Academy兩所專門網路學校，州法也允許全州制及單一學區 兩種網路學校。幾個學區曾表示下學年有意嘗試，但目前沒有學區設置網路學校。

州中小學教育廳近期也對學區發出備忘錄，指因為網課學習效果不一致，有興趣的學校應經過仔細規畫，確保能提供高品質網課。學區可提出申請，州府會提供建議，由學區委員會投票決定，學區再向州府提出最終申請，但必需比開學提早四個月。

問卷內容包括：有多大可能讓子女下學期註冊完全上網課學校？想讓子女就讀多長時間？為什麼有興趣？是否有子女需要個體化的特殊教育或是英語學習者？

問卷有中文：https://www.bostonpublicschools.org/survey。