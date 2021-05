2021年最佳高中 麻州3校擠入前百名、161校進前25％

麻州前10名高中

美國新聞與世界報導近日公布2021年最佳高中名單,麻州 三校進入前百名,依序為:Boston Latin School第36、Pioneer Hadley 的Pioneer Valley Chinese Immersion Charter School第40、Marlborough的Advanced Math and Science Academy Charter School第93。完整名單:https://www.usnews.com/education/best-high-schools/massachusetts。

全美榜單,麻州表現亮眼,有46.3%、161校進入前25%,高於其他州。新英格蘭 地區有超過20校進入前百名。此次數字來自2018至2019學年,所以未受疫情影響。評分標準包括:英文、數學成績、弱勢學生表現、升大學準備程度、大學先修課程廣度、準時畢業率,供家長、學生選校參考,尤其是移民、低收入 家庭,可瞭解學校如何支持弱勢學生。

除最佳高中,其他尚有:最佳數學、科學高中(Best STEM schools):新英格蘭地區上榜者包括:麻州:Acton-Boxborough Regional High School, Acton(24名)、Concord Carlisle High School, Concord(29)、Winchester High School, Winchester(34)、Dover-Sherborn Regional High School, Dover(35)、Wayland High School, Wayland(36)、Lexington High School, Lexington(44)、Wellesley High School, Wellesley(47)、Westford Academy, Westford(49)、Sharon High School, Sharon(54)、Shrewsbury Senior High School, Shrewsbury(58)、Brookline High School, Brookline(64)、Newton North High School, Newton(99);新罕州:Academy for Science and Design, Nashua(22)、Hanover High School, Hanover(96)。

最佳特許學校(Best charter schools):麻州:Pioneer Valley Chinese Immersion Charter School, Hadley(6)、Advanced Math and Science Academy Charter School, Marlborough(21)、Pioneer Charter School of Science 2 (PCSS-2), Saugus(52);新罕州:Academy for Science and Design, Nashua(37)。