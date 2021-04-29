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麻州防疫分階段解禁 8月有望回歸正常

編譯中心╱綜合報導
麻州宣布分階段防疫解禁計畫。(美聯社)
麻州宣布分階段防疫解禁計畫。(美聯社)

麻州逾半居民已至少接種一劑疫苗，近月新病例減少近兩成，確診率1.72％也為10月來新低，州長貝克27日宣布分階段防疫解禁計畫，目標是8月前結束對商家的所有限制，並有可能提前，但暫無計畫取消室內口罩要求。

戶外戴口罩限制 部分放寬

首先鬆綁的是全美最嚴之一的口罩令，4月30日(周五)起，300元的違規罰款將取消，能維持社交距離的戶外場合，可以不戴口罩，室內公共場所及戶外大型活動、聚會除外。

青少年運動賽事有條件開放

5月10日開始，主題樂園、戶外戲水公園等可在有防疫措施前提下，開放50％客容量；戶外運動賽事，防疫方式依規模而定，經地方衛生單位核准，也可舉行，包含青少年及業餘的高風險運動，如棒球、籃球、足球、曲棍球等。此外，表演場所、餐廳、宴會廳，若能維持安全距離，可室內演唱。大型球場如芬威棒球場等，容量上限將從12％升至25％。多數商家仍維持50％容量限制。

若疫情及疫苗進度持續樂觀，下階段為5月29日，室內外私人聚會人數上限，將分別開放至200、250人，相較目前的10及25人，是明顯躍升。街坊節、遊行等，防疫計畫經核准，可開放之前50％參與人數。

不供餐的售酒場所可恢復營業，餐廳也不須點餐才准點酒，但顧客必需有座位，不可站在吧台邊。每桌人數限制從六人增至十人，90分鐘用餐時間限制及各桌安全距離規定不變，舞池也不開放。

8月1日，其餘未解禁的商家，如舞廳、夜總會、桑拿、蒸氣浴、室內戲水公園及遊樂場等均可開放，所有商家取消容量限制，但仍應小心防疫。

防疫 疫苗 解禁

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