波士頓K-8年級學生 全數返校

波士頓初中學生本周起全數返校。(美聯社)

春假結束，波士頓 繼前一波返校的幼兒園、小學生之後，初中學生以及有特殊教育需求的高中生26日全數返校，結束網路實體混合授課。許多長期在家陪子女上課的家長，終於可以鬆一口氣。學區 總監 Brenda Cassellius強烈建議，春假期間曾至外州旅遊的學生，先自主隔離十天。

州長貝克此前下令小學於4月5日開放，初中的期限則為28日，之後的遠距教學，將不列入學校總上課天數，但准許學區申請延後實施。約九成學校準時重啟，波士頓及其他十餘個學區均提出需更多時間準備。周一恢復幼兒園至八年級校園課程的學區尚有：Somerville、Lynn、Brockton； Natick、Belmont、Billerica學區則將五年級列入與初中生一起返校； Worcester將等到5月3日，Revere及Springfield則是5月3日小學、10日初中返校。

依規定，教室內學生距離三呎，其他如用餐、下課時則為六呎，波士頓所有公校學生皆可在校接受免費新冠檢測 。學生若因生病或新冠確診，仍可選擇遠距上課，不會列為缺席，但可能不在原本班級。

家長Anavel Geronimo表示，希望回教室上課能助孩子追上進度，但擔心整個學年已經損失太多。

州府尚未決定本學期是否讓高中生返校。

麻州近七天平均確診率1.72％，26日單日4萬2169人檢測，812人確診，12人死亡。波士頓七日平均確診率1.37％，全州約235萬人完全接種。