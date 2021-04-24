麻州帶薪家事假上路遇挑戰 大企業多選民間保險公司

帶薪家事假制度，在許多州仍處摸索階段。(美聯社)

麻州 政府推出帶薪家事假及病假(Paid Family and Medical Leave，簡稱PFML)今年正式上路，原本應該是讓各受薪階級感到皆大歡喜、象徵進步的政策；但根據WGBH的民調顯示，由於大企業多選擇民間保險 公司，目前近三分之一的投保者不在州府PFML系統中，主因從平日經驗，企業主受不了政府的低效率。

PFML和一般保險制度類似，將雇主和員工繳的稅存入該計畫基金，員工需要時可從該基金支付他們請假期間的薪資；不過雇主可以選擇退出，改向私人機構投保。專家表示，大批企業退出後恐怕使州府PFML開始虧損。一名內部官員向媒體透露，目前退出的雇主數量還不到可以影響該信託基金的程度。

有3300家企業註冊的麻州聯合產業協會(Associated Industries of Massachusetts)針對成員進行一項調查，發現超過四成雇主退出州府計畫，主因已有經驗，政府效率不彰。

與政府合作的多半是小企業，大企業一般都選擇私人機構。私人保險顧問公司Advantage Benefits Group指，員工低於25人的公司不需為該計畫繳稅，等於可享免費的保障；而調查中25人以上的企業，多選擇民間保險公司。

此外，州府計畫規定，必須先累積今年起算的前15個月的稅金，之後才會執行發放。而私人保險，一經付保費 立即生效。

專家指，州府將依基金實際收支情況，每年調整費率，之後也許部分企業會選擇回歸。但不論州府所訂稅率為何，將一體適用，不會因產業類別而有差異。民間保險計畫則較有彈性，有時可節省近20％保費。一般而言，男性較少請家事假，所以若是男性員工居多的產業，保費可能較低。

東北大學經濟學教授Alicia Sasser Modestino表示，如果請假較少的企業，都因保費較低選擇民間保險公司，政府的保險計畫將都是成本較高的公司，可能因此調漲費率。

波士頓大學經濟系主任Kit Baum則指，帶薪家事假的稅，相較企業其他的稅並不高，應該不會導致業主大規模出走，而且政府可以修改法規，比如羅德島州就強制要求企業加入政府計畫。

全美目前僅九個州及華府將帶薪家事假立法，專家指多數都仍在摸索階段，但至少麻州邁出了第一步。