我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

麻州帶薪家事假上路遇挑戰 大企業多選民間保險公司

編譯中心／綜合報導
帶薪家事假制度，在許多州仍處摸索階段。(美聯社)
帶薪家事假制度，在許多州仍處摸索階段。(美聯社)

麻州政府推出帶薪家事假及病假(Paid Family and Medical Leave，簡稱PFML)今年正式上路，原本應該是讓各受薪階級感到皆大歡喜、象徵進步的政策；但根據WGBH的民調顯示，由於大企業多選擇民間保險公司，目前近三分之一的投保者不在州府PFML系統中，主因從平日經驗，企業主受不了政府的低效率。

PFML和一般保險制度類似，將雇主和員工繳的稅存入該計畫基金，員工需要時可從該基金支付他們請假期間的薪資；不過雇主可以選擇退出，改向私人機構投保。專家表示，大批企業退出後恐怕使州府PFML開始虧損。一名內部官員向媒體透露，目前退出的雇主數量還不到可以影響該信託基金的程度。

有3300家企業註冊的麻州聯合產業協會(Associated Industries of Massachusetts)針對成員進行一項調查，發現超過四成雇主退出州府計畫，主因已有經驗，政府效率不彰。

與政府合作的多半是小企業，大企業一般都選擇私人機構。私人保險顧問公司Advantage Benefits Group指，員工低於25人的公司不需為該計畫繳稅，等於可享免費的保障；而調查中25人以上的企業，多選擇民間保險公司。

此外，州府計畫規定，必須先累積今年起算的前15個月的稅金，之後才會執行發放。而私人保險，一經付保費立即生效。

專家指，州府將依基金實際收支情況，每年調整費率，之後也許部分企業會選擇回歸。但不論州府所訂稅率為何，將一體適用，不會因產業類別而有差異。民間保險計畫則較有彈性，有時可節省近20％保費。一般而言，男性較少請家事假，所以若是男性員工居多的產業，保費可能較低。

東北大學經濟學教授Alicia Sasser Modestino表示，如果請假較少的企業，都因保費較低選擇民間保險公司，政府的保險計畫將都是成本較高的公司，可能因此調漲費率。

波士頓大學經濟系主任Kit Baum則指，帶薪家事假的稅，相較企業其他的稅並不高，應該不會導致業主大規模出走，而且政府可以修改法規，比如羅德島州就強制要求企業加入政府計畫。

全美目前僅九個州及華府將帶薪家事假立法，專家指多數都仍在摸索階段，但至少麻州邁出了第一步。

保險 保費 麻州

上一則

芝加哥78所護理之家 完全接種者確診率大減

下一則

新州首間高中設疫苗站 16歲以上可自願接種

延伸閱讀

維州5/15起群聚人數限制再放寬 室內100人 戶外250人

維州5/15起群聚人數限制再放寬 室內100人 戶外250人
北卡州警搜索時槍殺非裔男 群眾抗議促究責 州府調查

北卡州警搜索時槍殺非裔男 群眾抗議促究責 州府調查
麻州失業保險稅調漲 商家反彈「恐因此裁員」

麻州失業保險稅調漲 商家反彈「恐因此裁員」
麻州疫苗全面開放 網上搶名額有訣竅

麻州疫苗全面開放 網上搶名額有訣竅
新英格蘭地區雪覆春花 麻州小鎮積雪7吋

新英格蘭地區雪覆春花 麻州小鎮積雪7吋
基礎建設評分C- 麻州爭取聯邦撥款拓路修橋

基礎建設評分C- 麻州爭取聯邦撥款拓路修橋

熱門新聞

零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

2021-04-19 19:52
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪