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麻州2022屆高中畢業生 可免考MCAS

編譯中心／綜合報導
麻州宣布2022年的高中畢業生不須通過州學力測驗。(美聯社)
麻州宣布2022年的高中畢業生不須通過州學力測驗。(美聯社)

麻州疫情在家上課，學習進度落後，已取消多項標準測驗。麻州中小學教育委員會本周決定，2022年的高中畢業生，畢業資格將不含通過州學力測驗(MCAS)。

高中生一般必需通過十年級的英文、數學測驗才能取得畢業資格。但去年的十年級生，春季學期的測驗受疫情影響，經聯邦教育部同意取消。學生明年依然可參加考試，用於申請獎學金。

麻州教育事業聯盟(Massachusetts Business Alliance for Education)主任Ed Lambert建議，學生仍應參加考試，最起碼知道自己的畢業證書份量與他人相等。委員Martin West也指，校方應鼓勵學生應考，不但有機會符合申請獎學金資格，也能知道自己學習的真實狀況。

也由於疫情，州考的爭議再起，教師工會要求今年取消，但州長堅持這是唯一能評估學生疫期學習進度落後多少的標準。

教育廳長Jeff Riley近日提議，職業技術學校(vocational-technical school)可彈性訂立招生標準，免除成績、到課率、受處分紀錄、輔導老師推薦等項目要求，因少數族裔學生常在這些項目吃虧，也有助讓招生更多元。對此，委員會投票同意將提案先送公眾評論，6月最終表決。

教育部 麻州 疫情

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