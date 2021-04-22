「大國空巢」作者易富賢 4.24線上講座

人口再生產和物質再生產是人類社會的兩大支柱。中國 在1970年代初期在全國實行計劃生育，1980年實行殘酷的獨生子女政策，引發一系列社會經濟問題，2016年起取消了獨生子女政策，實行二孩政策。波托馬克文化沙龍有幸邀請著名的人口問題研究專家，《大國空巢》一書的作者易富賢先生。他將回顧中國人口政策，分析計劃生育政策為什麼遲遲未廢，並從人口結構分析中國宏觀經濟和區域經濟前景，同時也比較美國 的經濟前景。

易富賢先生，湖南省洪江市人。1993年、1999年在中南大學湘雅醫學院獲臨床醫學學士 、藥理學博士學位，隨後到美國明尼蘇達大學雙城分校、威斯康星醫學院做博士後。2002年起就職于威斯康星大學麥迪森分校婦產科，2013年晉升為研究員。

自2000年起開始研究中國人口問題，率先掀起反計劃生育的思潮，推動了中國人口政策調整。2007年在香港出版《大國空巢》，被中央電視臺宣佈為禁書，但電子版有數千萬人次網路流覽。給幾乎所有的全國人大代表、政協委員、副省級以上官員郵寄了書和彩色連環畫，很多人據此提交提案。2012年發表在《改革內參·高層報告》的報告作為對1979-2018年中國決策最有影響的116篇論文之一入選《改革40年：經濟學文選》。2013年新版《大國空巢》由國務院發展研究中心的出版社出版，被新華網選為3月“十大好書”，上榜2013年度中國“100本風雲圖書”榜首。2016 年作為嘉賓參加博鼇亞洲論壇。在國內外舉辦講座百餘場。收到數萬封走投無路孕婦的求助信，讓部分胎兒得以“逃生”。接受美聯社、法新社、德新社、共同社、埃菲社、紐約時報 、華爾街日報、華盛頓郵報、BBC、金融時報、經濟學人、費加羅報等上百家國際媒體採訪。其觀點也為美國國會及歐美多家智庫所引用，比如在白宮前中國政策主任Ryan Hass主編的《美國對華政策的未來——對拜登政府的建議》一書中，由Jeffrey Bader（奧巴馬總統的亞洲事務首席顧問）完成的主報告，所引用的唯一參考文獻就是易先生的文章。

2016年由於接受《紐約時報》採訪，認為中國經濟難超美國，被中國官方指責為唱衰中國經濟而再次被封殺，其《大國空巢》又成為禁書。國家統計局局長在央視、《人民日報》批其唱衰中國人口，人民網將其學術觀點列為“2019年中國十大謠言”第三條。

活動時間：

美東時間：2021年4月24日（星期六）上午9:00-10:30

本次活動將在網路上舉行，歡迎大家通過ZOOM參加

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