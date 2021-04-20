我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

避疫移居新罕州 外來人口為社區注入新血

編譯中心／綜合報導
新罕布夏州解除口罩令，助經濟加速復甦。(美聯社)
新罕布夏州解除口罩令，助經濟加速復甦。(美聯社)

疫苗接種速度順利，住院、死亡率下降，新罕布夏州上周繼開放外州居民施打疫苗後，也解除強制口罩令。一年以前，新冠疫情剛爆發時，許多人搬到新罕布夏州避疫，原本只是打算小住「躲躲雨」，等雨過天晴再回家；殊不知這「雨」一下就是一年多，許多人似乎已在新罕州鄉村地區定居下來。

原本住在費城的謝洛夫(Eric Shelov)一家，為了躲避疫情搬到新罕州鱗湖(Squam Lake)湖畔，有230年歷史的一座農場。一剛開始只為避疫，但現在已有長住打算。謝洛夫表示，去年9月開始，鱗湖的小學已恢復像疫情前每天去學校上課，因此女兒在這裡上學會比較開心，不像費城等大都市還在嚴守防疫規定。

謝洛夫說：「我是個醫生，我的工作也跟我女兒的課業一樣都只能線上進行。但網路速度很慢，大概花了九個月才排除技術困難。」

為了新罕州而搬來新罕州的麻州居民克莉斯托‧加農(Crystal Gagnon)也有類似的看法。她表示鄉下地區疫情比較不嚴重，所以在餐廳吃飯的感覺就像疫情前一樣。「在麻州，大家出去吃飯都很害怕，根本沒辦法好好享受美食。」

不只是謝洛夫和加農，鱗湖地區過去一年來可以看到許多避疫家庭的遷入。新罕布夏大學人口統計學家強森(Kenneth Johnson)指出，人口的流入可能造成本地人與外地人間的矛盾，但對於社區來說未嘗不是一件好事，例如義消、學校家長會、教會志工等社區組織，也需要新居民的加入，為組織注入活血。但這些「新移民」會待多久，還是個問題。

疫情 新罕布夏州 費城

上一則

選舉專家：維州長選舉 映射全美政治風向

下一則

防明州壓頸案宣判引起暴動 費城進入緊急狀態

延伸閱讀

費城進入緊急狀態 防明州壓頸案宣判引暴動

費城進入緊急狀態 防明州壓頸案宣判引暴動

保護亞裔 退役軍警成立社區巡邏隊

保護亞裔 退役軍警成立社區巡邏隊

社區冷漠 虐老通報率僅0.3%、虐兒3%

社區冷漠 虐老通報率僅0.3%、虐兒3%
金山發送「團結套件」 各族裔攜手反歧視

金山發送「團結套件」 各族裔攜手反歧視
費城新冠疫苗配額有剩餘 提早開放16歲以上預約接種

費城新冠疫苗配額有剩餘 提早開放16歲以上預約接種
費城提早開放 即起16歲以上可預約接種

費城提早開放 即起16歲以上可預約接種

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻