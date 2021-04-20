避疫移居新罕州 外來人口為社區注入新血

新罕布夏州解除口罩令，助經濟加速復甦。(美聯社)

疫苗接種速度順利，住院、死亡率下降，新罕布夏州 上周繼開放外州居民施打疫苗後，也解除強制口罩令。一年以前，新冠疫情 剛爆發時，許多人搬到新罕布夏州避疫，原本只是打算小住「躲躲雨」，等雨過天晴再回家；殊不知這「雨」一下就是一年多，許多人似乎已在新罕州鄉村地區定居下來。

原本住在費城 的謝洛夫(Eric Shelov)一家，為了躲避疫情搬到新罕州鱗湖(Squam Lake)湖畔，有230年歷史的一座農場。一剛開始只為避疫，但現在已有長住打算。謝洛夫表示，去年9月開始，鱗湖的小學已恢復像疫情前每天去學校上課，因此女兒在這裡上學會比較開心，不像費城等大都市還在嚴守防疫規定。

謝洛夫說：「我是個醫生，我的工作也跟我女兒的課業一樣都只能線上進行。但網路速度很慢，大概花了九個月才排除技術困難。」

為了新罕州而搬來新罕州的麻州居民克莉斯托‧加農(Crystal Gagnon)也有類似的看法。她表示鄉下地區疫情比較不嚴重，所以在餐廳吃飯的感覺就像疫情前一樣。「在麻州，大家出去吃飯都很害怕，根本沒辦法好好享受美食。」

不只是謝洛夫和加農，鱗湖地區過去一年來可以看到許多避疫家庭的遷入。新罕布夏大學人口統計學家強森(Kenneth Johnson)指出，人口的流入可能造成本地人與外地人間的矛盾，但對於社區來說未嘗不是一件好事，例如義消、學校家長會、教會志工等社區組織，也需要新居民的加入，為組織注入活血。但這些「新移民」會待多久，還是個問題。