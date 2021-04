麻州失業保險稅調漲 商家反彈「恐因此裁員」

麻州失業保險稅疫期部分調漲,企業反彈。(美聯社)

新冠疫期失業率驟升,麻州 失業保險 基金(Unemployment Insurance Trust Fund)產生40億元赤字,部分商家失業保險稅被調漲,企業主代表近日發起遊說,要求州府降低陡升的失業保險稅,當中許多原以為不屬於漲稅範圍,卻意外發現支出將增加。

根據春田市商會(Springfield Regional Chamber)近日一項民調,四分之一商家反映,失業保險稅將上漲超過一倍,業者額外支出從數千至百萬元不等,並有人表示恐因此裁員。另一商會East of the River Chamber of Commerce近日舉辦相關座談,百人參與,建議業者立刻聯絡選區議員陳情。麻州零售、餐館業者協會則發函州長貝克及議會主席,要求避免大舉增稅。

疫期失業金支出大增,麻州議會月前已授權以借貸方式彌補透支,並暫時凍結失業稅率,但未改變公司營運情形的估稅條款(solvency assessment)。麻州失業稅控管協會(Unemployment Tax Control Associates)主席Suzanne Murphy指,該條款依據州法,對經營不善,申領失業金大增的企業額外加收費用。部分業者去年大量申請,導致相關支出因此突增十餘倍,在疫期有如雪上加霜。除非議會修法,才能改變現況。

對此,州長貝克上周已宣布,企業首季失業保險稅繳納期限延後至6月1日,給州府足夠時間研究如何調整。也有人提議調用聯邦紓困金 因應,但州府指聯邦紓困金附帶條款,禁止地方政府用於減稅措施。