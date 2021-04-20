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麻州失業保險稅調漲 商家反彈「恐因此裁員」

編譯中心／綜合報導
麻州失業保險稅疫期部分調漲，企業反彈。(美聯社)
麻州失業保險稅疫期部分調漲，企業反彈。(美聯社)

新冠疫期失業率驟升，麻州失業保險基金(Unemployment Insurance Trust Fund)產生40億元赤字，部分商家失業保險稅被調漲，企業主代表近日發起遊說，要求州府降低陡升的失業保險稅，當中許多原以為不屬於漲稅範圍，卻意外發現支出將增加。

根據春田市商會(Springfield Regional Chamber)近日一項民調，四分之一商家反映，失業保險稅將上漲超過一倍，業者額外支出從數千至百萬元不等，並有人表示恐因此裁員。另一商會East of the River Chamber of Commerce近日舉辦相關座談，百人參與，建議業者立刻聯絡選區議員陳情。麻州零售、餐館業者協會則發函州長貝克及議會主席，要求避免大舉增稅。

疫期失業金支出大增，麻州議會月前已授權以借貸方式彌補透支，並暫時凍結失業稅率，但未改變公司營運情形的估稅條款(solvency assessment)。麻州失業稅控管協會(Unemployment Tax Control Associates)主席Suzanne Murphy指，該條款依據州法，對經營不善，申領失業金大增的企業額外加收費用。部分業者去年大量申請，導致相關支出因此突增十餘倍，在疫期有如雪上加霜。除非議會修法，才能改變現況。

對此，州長貝克上周已宣布，企業首季失業保險稅繳納期限延後至6月1日，給州府足夠時間研究如何調整。也有人提議調用聯邦紓困金因應，但州府指聯邦紓困金附帶條款，禁止地方政府用於減稅措施。

保險 麻州 紓困金

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