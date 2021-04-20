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CVS藥房將開賣新冠居家檢測劑 擬5月底前供應

麻州訊
圖為Ellume檢測劑。(取自官網)
圖為Ellume檢測劑。(取自官網)

對抗疫情兩項好消息。連鎖藥房CVS周一宣布，麻州、羅德島、康州部分分店開始銷售新冠病毒居家檢測劑，地點將盡快公布，多數分店5月底前可供應。此外，波士頓部分地區居民，即日可免費使用共享單車至疫苗站接種。

包含Ellume 、Abbott BinaxNOW、Pixel 三種品牌，均獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA) 緊急授權使用，有無症狀均可，不需醫生處方，但居家檢測多數健保不給付，非絕對準確，也不可用於確認注射疫苗後是否已產生抗體。

Ellume檢測劑通過免費手機程式，約15分鐘可有結果。 Abbott BinaxNOW也是15分鐘，一盒有兩劑，三天檢測兩次，每次間隔至少36小時。Pixel則與全美醫師通用的新冠病毒核酸(PCR)試劑相同，約一至兩天有結果。

由Bluebikes及Blue Cross Blue Shield贊助， Arlington、Boston、Brookline、 Cambridge、Chelsea、Everett、Newton、Revere、Somerville、Watertown居民可免費騎乘兩次。

需先下載Bluebikes手機程式，輸入施打疫苗代碼 BLUEVAX1及BLUEVAX2，便可啟動Adventure Pass優惠，24小時內免費騎乘兩小時。

檢測 疫苗 手機

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