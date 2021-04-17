我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

波士頓3校可免試入學 家長控違憲 法官：屬族裔中立

編譯中心╱綜合報導
波士頓聯邦法官裁決，三所特殊中學因疫情可暫停入學測試一年。(美聯社)
波士頓聯邦法官裁決，三所特殊中學因疫情可暫停入學測試一年。(美聯社)

聯邦法官本周裁決波士頓學區三所需入學測驗的特殊中學，因疫情今秋入學生可免試，改採替代錄取方式。

學區委員會近期投票決定，O'Bryant School of Mathematics and Science，Boston Latin School，Boston Latin Academy，三所中學因疫情暫停入學測驗一年，改採參考州考(MCAS)、在校成績、居住地郵遞區號錄取。三校競爭激烈，學生以華裔、印度裔、白人居多，家長憂心招生不公，曾舉行示威，並組成跨族裔「波士頓優學家長聯盟 」(Boston Parent Coalition of Academic Excellence，BPCAE) 於3月控告學區委員會違憲，指新規歧視。

聯邦法官William Young 指暫時性的替代錄取規定，屬「族裔中立 」(race neutral)，但僅限一年。學區表示將於4月底前寄出錄取通知。

本報先前報導，去年10月，學區委員會投票，由於疫情難以監考，暫停入學測驗一年，改採20%按成績排名和80%按住址郵編分配名額，遭部分家長指偏袒西語裔、非洲裔學生，傷害亞裔、白人學生權益，因此要求法官禁止執行。華人家長表示，並非輕易決定提訴，但身為家長，應為子女爭取公平教育機會，避免族裔成為政府操控工具。

波士頓民權律師組織(Lawyers for Civil Rights)表示將代表非洲裔、西語裔及其他受影響族裔學生挑戰該訴訟，指原告聯盟誤解公校系統的政策及憲法。波士頓教育平等聯盟(Boston Coalition for Education Equity)成員指，本案原告想維持原狀，許多家庭住在錄取率極高的郵遞區號。麻州亞裔教師協會(Massachusetts Asian American Educators Association)聲明支持新規，指雖不完美，但是今年因疫情的最佳對策。

該案原告為14名六年級學生，族裔分別為華裔、印度裔、白人，均已提出入學申請。維吉尼亞州、舊金山、紐約等地的明星學校，今年也都有類似紛爭。

學區 疫情 波士頓

上一則

重開生意淡 芝加哥酒店召回員工速度慢

下一則

疫苗效果顯著 賓州僅0.013％接種者感染

延伸閱讀

回不去了？菜價一路漲 波士頓、費城更明顯

回不去了？菜價一路漲 波士頓、費城更明顯
疫期房價 眾城市皆漲 舊金山獨降

疫期房價 眾城市皆漲 舊金山獨降
校園奴隸交易 有色族裔值1元 家長怒轟：噁心

校園奴隸交易 有色族裔值1元 家長怒轟：噁心
50團體遊行反仇恨亞裔 波士頓、昆西等地同聲抗議

50團體遊行反仇恨亞裔 波士頓、昆西等地同聲抗議
疫苗添信心 波士頓推出計畫「振興觀光」

疫苗添信心 波士頓推出計畫「振興觀光」
波士頓代理市長珍妮宣布參選 稱成長過程飽受歧視

波士頓代理市長珍妮宣布參選 稱成長過程飽受歧視

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
4月7日在休士頓港查獲大批假N95口罩。（海關與邊境保護局）

中國寄紐約假N95口罩附「安全標章」 德州截查

2021-04-15 20:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債