波士頓3校可免試入學 家長控違憲 法官：屬族裔中立

波士頓聯邦法官裁決,三所特殊中學因疫情可暫停入學測試一年。(美聯社)

聯邦法官本周裁決波士頓學區 三所需入學測驗的特殊中學,因疫情 今秋入學生可免試,改採替代錄取方式。

學區委員會近期投票決定,O'Bryant School of Mathematics and Science,Boston Latin School,Boston Latin Academy,三所中學因疫情暫停入學測驗一年,改採參考州考(MCAS)、在校成績、居住地郵遞區號錄取。三校競爭激烈,學生以華裔、印度裔、白人居多,家長憂心招生不公,曾舉行示威,並組成跨族裔「波士頓優學家長聯盟 」(Boston Parent Coalition of Academic Excellence,BPCAE) 於3月控告學區委員會違憲,指新規歧視。

聯邦法官William Young 指暫時性的替代錄取規定,屬「族裔中立 」(race neutral),但僅限一年。學區表示將於4月底前寄出錄取通知。

本報先前報導,去年10月,學區委員會投票,由於疫情難以監考,暫停入學測驗一年,改採20%按成績排名和80%按住址郵編分配名額,遭部分家長指偏袒西語裔、非洲裔學生,傷害亞裔、白人學生權益,因此要求法官禁止執行。華人家長表示,並非輕易決定提訴,但身為家長,應為子女爭取公平教育機會,避免族裔成為政府操控工具。

波士頓民權律師組織(Lawyers for Civil Rights)表示將代表非洲裔、西語裔及其他受影響族裔學生挑戰該訴訟,指原告聯盟誤解公校系統的政策及憲法。波士頓教育平等聯盟(Boston Coalition for Education Equity)成員指,本案原告想維持原狀,許多家庭住在錄取率極高的郵遞區號。麻州亞裔教師協會(Massachusetts Asian American Educators Association)聲明支持新規,指雖不完美,但是今年因疫情的最佳對策。

該案原告為14名六年級學生,族裔分別為華裔、印度裔、白人,均已提出入學申請。維吉尼亞州、舊金山、紐約等地的明星學校,今年也都有類似紛爭。