基礎建設評分C- 麻州爭取聯邦撥款拓路修橋

聯邦報告指，麻州交通建設、公眾運輸系統老舊待提升。(美聯社)

依據總統拜登 的基礎建設計畫，白宮本周公布全美各州基礎建設評分，麻州 獲得C-，主因塞車、公共運輸老舊、可負擔住房不足等問題，與許多州相似，基礎建設已數十年缺少投資 。新英格蘭地區成績最佳為佛蒙特州得C，新罕布夏、羅德島也均為C-。事實上，全美最佳得分也僅有C，另有德拉瓦州、西維吉尼亞州等獲得D或以下評等。

報告指，麻州有472座橋梁、1194里高速公路狀況欠佳。2011年至今，通勤時間增加10.9％，使用這些道路的駕駛，每人平均每年花費620元維修車輛。聯邦計畫投資6000億元提升基礎建設，其中1150億元將用於維修道路、橋梁。

白宮報告也指，麻州約四分之一火車、公車，已超出正常使用年限，乘客為此多付出52.9％通勤時間，少數族裔及白人社區相比，差距幾乎成倍。拜登的計畫中，也有850億元用於改善全美公共運輸。麻州官員已積極提出計畫，爭取撥款，包含重建鱈魚角(Cape Cod)大橋，拓展公交路線等。

拜登的基礎建設計畫尚包括投資能源、水資源、高速網路、住房、教育等。報告指，麻州有近48萬居民受房租所苦，意即收入有超過30％用於房租。麻州飲水系統需要122億元額外資金，2.5％居民所住區域缺少高速網路，半數居民住在托兒資源不足的地區。

聯邦也將考慮州長貝克所提，麻州基礎建設對於異常氣候的防禦力不足。2010至2020，麻州經歷14次極端氣候挑戰，損失50億元，即時維修，能避免日後的災損。