哈佛研究 促加強少數族裔肥胖醫療與教育

研究指少數族裔社區有過多高熱量食品，易導致肥胖。(美聯社)

哈佛大學最新研究指，肥胖 問題遍布於各族裔間，但是相對於白人，由於醫療體系存在不公，以及過度加工、高熱量食品低廉價格對貧困社區的吸引力，讓少數族裔、特別是非洲裔更容易陷入於肥胖的泥沼中。

研究發表在最新一期的「內科學誌」(Journal of Internal Medicine)；指美國 非洲裔肥胖率為49.6%，非西語裔白人肥胖率為42.4%，看似很「平等」，也有80%的民眾認為，肥胖是「自己的問題」，與族裔無關。

不過參與研究的學者、哈佛及麻州總醫院(MGH)醫學專家史丹福(Fatima Cody Stanford)表示，就算同是肥胖群體，許多方面依然因族裔而不同。

首先，少數族裔可能從兒童時期就面臨種族主義氛圍，在這種壓力下造成的肥胖可謂「從小養成」，兒童肥胖易導致成年後積重難返。

就算想對外求助，研究指出，非洲裔更容易在醫療體系中遭到歧視；史丹福表示，他自己接觸的患者，甚至是她自己都有這樣的經驗。

更糟的是，少數族裔容易跳進「垃圾食物」的陷阱中，尤其是貧困社區的雜貨店或超市，逐漸被販售過度加工、超高熱量食物的「一元店」取代，讓社區民眾更容易，或不得不選擇此類食品。

這又牽涉到族群分區居住，以及食品公司刻意「不成比例地」向特定族裔推銷，乃至政府補貼等現況，看似「種族平等」的肥胖問題，其實參雜了系統性的種族歧視 。

該研究呼籲提供更多對少數族裔的肥胖教育及醫療照護服務，對垃圾食物加稅，在食物補助項目中提供更多健康食品，持續進行有關研究等。