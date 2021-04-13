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「勿將疫情連結族裔」 AACE籲政府：查清仇恨犯罪根源

麻州訊

針對亞裔的暴力和仇恨罪行為增長，美國亞裔教育聯盟(AACE)發表聲明，譴責該類犯罪事件，呼籲各級政府深入調查，社會各界共同尋求解決導致犯罪根本原因。公正、誠信和透明的調查和執法確保平等權益，並在美國提倡包容和友愛的價值觀，才能建成讓各族裔都感到安全和有凝聚力的社會。

近期傷害亞裔的暴力和仇恨事件劇增的趨勢，反映當今美國在政治和教育領域的弊端和失敗。這些社會問題被一場前所未有的疫情危機所激化，但同時也有著更深的導火索，比如：黨派相爭、身分政治、以及落後社區中小學教育落後。在這些社區裡家長角色的缺失、家庭的破裂和社區的衰敗都是暴力上升的重要因素。

許多立法者和媒體平台認為反亞裔仇恨始於之前聯邦政府在描述新冠病毒時使用了不當和輕率、涉及種族(Chinese)的語言。另一方面，一些調查研究表明上升的犯罪事件與美國社會將亞裔標籤為「特權階層」(Priviledged)或者被「過度代表」(Overrepresented)有關。也有學者認為這些事件，與導致包括搶劫等犯罪整體上升的如削減警察預算(Defunding Police)等有關。

AACE強烈要求政府官員不再將新冠危機與任何一個族裔相聯繫，因為亞裔美國人沒有導致這一次公共病毒危機。 相反，許多亞裔自疫情初期就在第一線拯救生命、研發治療方案、並積極幫助社區抗擊疫情。自去年3月以來，超過690多個華人草根組織募捐超過1800萬元，捐獻了上百萬個人防護設備，向各大醫院、護理中心、警察局等免費送餐。

政客們和媒體應停止玩弄身分政治、將亞裔貼上毫無根據的標籤，這只會加重針對亞裔的種族仇恨。縱觀歷史，亞裔常遭受歧視。但是，許多人通過勤奮努力、注重教育和家庭價值觀，而不是依靠特權和政治優惠，實現美國夢。

亞裔 美國 教育

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