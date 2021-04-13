50團體遊行反仇恨亞裔 波士頓、昆西等地同聲抗議

圖為昆西市示威民眾。(主辦單位提供)

抵制針對亞裔 的暴力等仇恨犯罪，麻州亞裔聯盟(Asian Coalition Massachusetts)、新英格蘭華人聯盟(NECAA)、勒星頓華協(CAAL)等超過50個團體10日再度於波士頓 、昆西等地號召街頭示威，跨族裔、社區人士同聲抗議社區貴族化，呼籲政府重視社區安全，並教育界將亞裔故事納入學校教材等。

在昆西市政廳前，示威者要求停止疫期日益頻繁對亞裔的歧視、騷擾、攻擊。波士頓數百群眾則從South End一路沿華盛頓街步行至華埠 ，高舉「為亞裔前途而走」標語。民眾指新冠疫期至今，仇恨犯罪已上升150%，亞裔為主要受害者，並擔心月前亞特蘭大的亞裔按摩院槍擊事件，會在其他城市重演。

圖為波士頓遊行現場。(主辦單位提供)

波士頓強調「為和平遊行」，要求打造互助安全網，民眾出行若有安全疑慮，可登記約人同行。示威者在華埠牌樓前高舉標語，強調亞裔不再沈默。也抗議以Oriental(東方人)稱呼亞裔，因帶有殖民色彩及白人至上主義。不滿亞裔女性長期被大眾文化物化，及帶有不當性暗示，也有人要求削減警察預算，指警方常無故騷擾按摩院工作者。