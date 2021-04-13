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麻州多數家長不滿疫期教育 16%願讓孩子留級1年

編譯中心╱綜合報導
研究機構公布疫期遠距授課家長滿意度民調。(美聯社)
研究機構公布疫期遠距授課家長滿意度民調。(美聯社)

波士頓研究基金會Pioneer Institute公布民意調查，麻州16%家長表示，疫期遠距授課學習成果有限，願意考慮讓孩子留級一年，26%回應不確定，43%指子女疫期正常社交活動完全被犧牲。

研究針對學前班到12年級疫期教育現況，抽樣訪問全州1500居民，包含600名家長，21%同意疫期子女因遠距教學完全沒學到東西。其中尤其是有三名以上子女者，不滿疫期教育的比率最高。家長表示，基礎教育對孩子日後影響最大，引人擔憂。

多數受訪者仍支持所在的學區、教師，僅29%不滿意。對於教師工會抵制返校的處理方式，49%指工會未考量學生最佳利益，37%認同工會選擇。

29％受訪者給學校疫期表現評分C，26%給B，15%為A。若從一至最高十分，評比工會對學校遠距教學決策的影響力量，31%給十分，波士頓則為36%，逾半數超過八分。

至於從一到十，評比子女教育受遠距教學傷害的程度，21%選擇最嚴重的十，54%選七或以上。38%特教生家長對疫期教學滿意，不滿意為26%。

遠距及非同步上課時數越高，家長越覺得子女應留級一年。每周同步上課超過16小時者，僅9%考慮留級，若子女完全採非同步上課，該比率達23%。

民調由Emerson College於3月19至21日進行，誤差範圍介於正負2.4%之間。

教育 波士頓 麻州

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