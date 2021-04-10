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麻州不發疫苗護照 貝克：分散對疫情注意力

編譯中心╱綜合報導
麻州州長貝克不支持此時推出疫苗護照。(美聯社)
麻州州長貝克不支持此時推出疫苗護照。(美聯社)

全美各地正加速施打疫苗，疫苗護照也成為熱門話題。麻州州長貝克近日表示，疫苗通行證恐在民眾均有機會接種前成為一種生活障礙。

目前許多州都在準備電子式的疫苗接種證明及檢測報告，方便旅遊或參加活動。但多數美國人此時仍在等待或猶豫是否接種，貝克指目前時機不宜，而且分散對疫情的注意力，應優先思考如何讓更多人及早施打疫苗。

他也不認為各州自行規畫疫苗護照可行，因會產生50個不同版本，並可能涉及修改州法。目前多位共和黨州長不支持疫苗護照的構想，世界衛生組織也以平等原則，提出反對。

然而面對麻州多所大學本周宣布，將要求秋季返校學生全數施打疫苗，貝克指，聯邦已要求4月19日所有人都可以預約接種，考慮自身、家人、同學、教師安全，大學生的確應該打疫苗。

繼東北大學(Northeastern University)近日宣布，秋季開學所有學生都必須施打疫苗之後，波士頓大學(BU)9日也做出相同決定，預期會有更多大學加入。

校長Robert A. Brown鼓勵學生盡快接種，完成後並應上傳證明文件。如果學生秋季返校時仍未接種，校方也將盡可能協助安排施打，並持續提供校園檢測服務，追蹤接觸感染者。

屆時教室、實驗室、餐廳、健身房等所有設施都將開放，學生、訪客可自由進出，前提是除健康、宗教因素，所有人都打疫苗。也必須在聚會時繼續戴口罩，維持基本社交距離，遵循聯邦疾病防治中心指南。

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