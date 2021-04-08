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民調雖下滑 麻州州長貝克少數族裔支持度仍高

編譯中心／綜合報導
貝克民調近期下滑，少數族裔支持度較高。(美聯社)
貝克民調近期下滑，少數族裔支持度較高。(美聯社)

麻州州長貝克(Charlie Baker)曾一度是全國最受歡迎的共和黨籍州長之一，但近日卻因疫苗接種的安排遭受許多批評，民調指其支持度衰退三分之一。

安赫斯特麻州大學(UMass Amherst)和WCVB電視台的民調顯示，去年8月貝克的滿意度高達78%，至今只剩52%；不滿意度則從20%上升至39%。

新冠疫情爆發後，貝克因為各種政策受到外界批評，包括疫苗接種登記網站曾癱瘓兩次、優先開放各年齡醫護人員與75歲以上長者一同接種疫苗、斥資1000萬元讓私人單位執行大規模疫苗接種，卻暫緩地方醫院及醫療機構的疫苗配送。儘管教師公會曾質疑聯邦政府的疫苗供應量不足，但貝克仍堅持讓小學一周開放五天實體教學。

該民調還分析，貝克在共和黨支持者中有38%的支持度，但民主黨也有61%、獨立選民則為43%；此外，貝克在非白人族群中的支持度也高於白人族群，分別為55%和51%。

安赫斯特麻州大學政治學副教授塔提西·恩塔(Tatishe Nteta)說：「疫苗接種計畫的安排、開放校園實體教學等，大幅影響貝克的支持度。無論是新冠肺炎的新增案例、住院率和死亡率在不同族裔上都有著極大的差異。儘管州長受到許多輿論批評，少數族裔仍滿意他的表現。」

貝克尚未公布是否參選連任，但根據該民調的分析，與其他可能角逐州長的人選相比，貝克的支持度仍難以撼動。

疫苗 民調 麻州

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