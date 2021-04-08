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波士頓代理市長珍妮宣布參選 稱成長過程飽受歧視

編譯中心╱綜合報導
波士頓代理市長珍妮宣布正式參選，圖為她月前就職演說。(美聯社)
波士頓代理市長珍妮宣布正式參選，圖為她月前就職演說。(美聯社)

波士頓代理市長珍妮(Kim Janey)本周宣布將參選今秋的正式改選，指新冠疫情及族裔不公，非僅幾個月任期能改善，需要大膽的領導力及行動。目前已宣布角逐者當中，包含出身台灣移民家庭的市議員吳弭(Michelle Wu)、及兩位市議員Andrea Campbell、Annissa Essaibi George均為少數族裔女性。

55歲的珍妮是波士頓首位少數族裔女性市長，之前為第七選區市議員及市議長，因市長偉殊(Marty Walsh)出任聯邦勞工部長而接任。

1976年的打破種族隔離浪潮中，11歲的珍妮與眾多非裔學生，被校車送到白人學生為主的Charlestown等地，成長過程聽過各種歧視字眼。她曾在當地兒童教育機會平等的維權機構工作，2017年於一場13人角逐的選舉中勝出，也是以該地Roxbury為主的選區首位女性市議員。

她在參選聲明中向前州眾議員Mel King、國會眾議員Ayanna Pressley等多位波士頓非洲裔政壇領袖致意。她自稱非洲裔社區Roxbury及South End的女兒，最瞭解當地居民長期面對族裔不公、食物、住房、學校、公共運輸等挑戰，強調將以長期市政經驗，攜手政界前輩，以平等、正義、愛帶領市民。

她指眼前要務包括公平分配疫苗及紓困資源給最需要的人，讓公校學生安全返回教室，列舉近期啟動疫苗預約熱線，撥款宣傳提升弱勢社區接種意識，並提供5000萬元疫期房租補助等政績，並計畫今年開放5000個青少年暑期工名額，也將致力經濟、教育機會改革，並要求警察縮減加班費，將經費改投入其他市政。

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