我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

麻州小學5日重啟校園 本學期仍可選擇遠距

編譯中心╱綜合報導
麻州多數小學生5日重返校園。(美聯社)
麻州多數小學生5日重返校園。(美聯社)

麻州多數小學5日重啟校園，學生回到教室上課，家長仍可選擇繼續遠距上課至本學期結束。校園新冠疫情威脅仍在，截至上周，已累計801名學生、244名老師確診，且確診數連續四周上升。

周一除波士頓、Worcester等58個學區要求延後之外，全州計930所小學恢復一周五天在校課程。預計5月3日小學將全面返校。對於校園疫情，麻州大學兒童傳染病專家Christina Hermos表示，防疫不可能零風險，但相較學童長期在家上課的影響，返校利大於弊。流行病基本原則，學校應是最晚關閉、最早開放的場所。現在餐廳、健身房都出現人潮，學生也應返校，因為他們不是病毒傳播的主因。

劍橋約70％小學已開放校園，學監Kenneth Salim表示，這顯示家長對學校防疫有信心。校方已依州長規定縮短教室課桌椅距離至三呎。

特別的是，Athol Royalston Regional學區上周末有100名教職員接種第二劑疫苗後感覺不適，學區決定周一停課一天。

新冠疫苗常見副作用包括手臂酸痛、發燒、疲倦、頭痛、發冷等，屬人體免疫系統正常反應。一般情況可服用止痛藥緩解症狀，而不需擔心干擾疫苗，但聯邦疾病防治中心(CDC)近日更改指南，建議避免在施打疫苗前服用止痛藥。

疫苗 學區 麻州

上一則

印州口罩強制令今解除 部份郡縣、城鎮未鬆綁

下一則

參政熱情高漲 新賓主修政治學生大增

延伸閱讀

美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗

美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗
加州最大的公立學區下周重啟面授課 返校生每周做檢測

加州最大的公立學區下周重啟面授課 返校生每周做檢測
舊金山聯合學區44校改名 料將暫緩

舊金山聯合學區44校改名 料將暫緩
舊金山聯合學區44校改名 料將暫緩

舊金山聯合學區44校改名 料將暫緩
麻州仇恨犯罪擬修法擴及性別、移民 累犯加重刑責

麻州仇恨犯罪擬修法擴及性別、移民 累犯加重刑責
2018在麻州圖書館無故刺死1女 華男判無罪 被送進精神病院

2018在麻州圖書館無故刺死1女 華男判無罪 被送進精神病院

熱門新聞

一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝