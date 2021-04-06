麻州小學5日重啟校園 本學期仍可選擇遠距

麻州多數小學生5日重返校園。(美聯社)

麻州 多數小學5日重啟校園，學生回到教室上課，家長仍可選擇繼續遠距上課至本學期結束。校園新冠疫情威脅仍在，截至上周，已累計801名學生、244名老師確診，且確診數連續四周上升。

周一除波士頓、Worcester等58個學區 要求延後之外，全州計930所小學恢復一周五天在校課程。預計5月3日小學將全面返校。對於校園疫情，麻州大學兒童傳染病專家Christina Hermos表示，防疫不可能零風險，但相較學童長期在家上課的影響，返校利大於弊。流行病基本原則，學校應是最晚關閉、最早開放的場所。現在餐廳、健身房都出現人潮，學生也應返校，因為他們不是病毒傳播的主因。

劍橋約70％小學已開放校園，學監Kenneth Salim表示，這顯示家長對學校防疫有信心。校方已依州長規定縮短教室課桌椅距離至三呎。

特別的是，Athol Royalston Regional學區上周末有100名教職員接種第二劑疫苗 後感覺不適，學區決定周一停課一天。

新冠疫苗常見副作用包括手臂酸痛、發燒、疲倦、頭痛、發冷等，屬人體免疫系統正常反應。一般情況可服用止痛藥緩解症狀，而不需擔心干擾疫苗，但聯邦疾病防治中心(CDC)近日更改指南，建議避免在施打疫苗前服用止痛藥。