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麻州新法準部分小商家免稅 還推多項減稅、有薪病假措施

編譯中心╱綜合報導
麻州立法實施多項疫期減稅，刺激經濟復甦。(美聯社)
麻州立法實施多項疫期減稅，刺激經濟復甦。(美聯社)

州長貝克近日簽署法案，新冠疫期曾申領聯邦免償還紓困貸款(forgiven PPP)的小商家，將比照企業，所獲金額不需納入收入申報州稅。新法另有多項疫期減稅、有薪病假措施，貝克指有助加速經濟復甦，保障雇主、員工權益。

國會去年12月推出雙重福利，除上述款項免申報聯邦稅外，用來支付營業支出的金額，也可抵稅。麻州企業按州稅法需比照聯邦規定，因此享有相同待遇。但與小商家相關的個人稅，仍需州議會另行修法。

依新規，申領失業金的居民，若收入低於聯邦貧困線200％，前1萬200元也不需報稅。新法也凍結2021、2022年的員工失業保險稅率，原計畫一年每人將漲數百元。議會並授權州府發行債券，彌補失業基金因此產生的赤字。

議會也核准7500萬元預算，要求雇主提供因新冠肺炎確診、隔離、接種疫苗、照顧家人的員工一周有薪病假。州長並要求，有薪假薪資標準不可低於平日，兼職人員給薪時數計算，應等同兩周周薪平均。

州長也要求將聯邦新冠有薪病假的雇主抵稅額每人40元，擴大實施至聯邦規定未包含的所有員工。新冠有薪病假計畫至9月30日前有效，雇主則應於12月31日前提出。

紓困 貸款 麻州

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