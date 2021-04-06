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麻州社區疫苗站將啟動 優先疫情嚴重區域

編譯中心╱綜合報導
麻州啟動社區臨時疫苗站。(美聯社)
麻州啟動社區臨時疫苗站。(美聯社)

麻州將陸續啟動社區臨時新冠疫苗注射站，優先疫情較嚴重的區域，並選擇包含公園、停車場等方便居民就近接種的地點。州長貝克也提醒，疫情正進入新一波高峰，有鑑於去年底節假日許多人輕忽防疫，導致疫情反撲。天暖社交活動增加，疫苗普及前，仍應盡量避免與同住家人之外的親友聚會。

首批臨時疫苗站上周四已於ChelseaRevere、Fall River、New Bedford、Boston多處啟用，由聯邦急難管理局(FEMA)於波士頓海恩斯會議中心(Hynes Convention Center)設置的大型疫苗站，直接分配劑量。

至於麻州為何未如許多州快速放寬疫苗預約接種資格，貝克堅持其政策，持續讓老人及有高危病史的群體優先施打。他強調，談開放很容易，但執行層面，是否有充足劑量供多數符合資格者預約施打，卻是另一回事。

他指許多人口較多的州，若單看首劑疫苗接種率，暫時仍比不上麻州。至上周日，全州已超過242萬居民完成首劑施打，獲得基本防疫能力。

麻州周一新增2263例確診，累計60萬5055例，近七天平均單日確診率2.44％。近兩周確診的2萬4974人中，19歲以下最多，有6401人，其次為20至29歲5378人，30至39歲3748人。

疫苗 麻州 疫情

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