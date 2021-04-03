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George Li鋼琴獨奏會 4月22日前可在YouTube看到

麻州訊
圖為George Li鋼琴演奏。(George Li 臉書官網)
圖為George Li鋼琴演奏。(George Li 臉書官網)

中華表演藝術基金會近日在伊莎貝拉博物館 (Isabella Stewart Gardner Museum)舉辦由2015年在柴可夫斯基大賽贏得銀獎的George Li鋼琴獨奏會。同時為鋼琴大師羅梭舒曼Russel Sherman慶生。

當晚的曲目包括貝多芬臨終前最後一首第32號奏鳴曲，李斯特Ｂ小調奏鳴曲。最後，George Li 並演出兩首安可曲，舒曼的作品奉獻 (Widmung -Dedication)，獻給羅梭舒曼老師及其夫人Wha Kyung Byun，蕭邦夜曲獻給2月因癌症突然去世的楊鏡圳老師 (Dorothy Yang Shi)。楊老師是George Li的啟蒙老師。

George Li除2015年贏得柴可夫斯基大賽銀獎之外，也得到2016年艾利·費舍爾職業獎(Avery Fisher Career Award)，2012年吉爾莫爾青年藝術家獎 (Gilmore Young Artist Award)等 ，在世界各地與著名指揮及樂團合作。他已由哈佛和紐英倫音樂學院聯合學位畢業，正攻讀紐英倫音樂學院的最高學位，藝術家文憑學位(Artist

Diploma)，繼續和 Wha Kyung Byun老師學習。

因為世界最大的古典音樂唱片公司華納Warner Classics已和他簽約，這次音樂會經過多次協商，才允許整場錄影，並放在YouTube供免費欣賞，但只到4月22號為止。已放在中華表演藝術基金會的YouTube 上：

https://www.youtube.com/channel/UCUDuiQiOzZI_M7iDNXWXEDA/videos。

George Li曾在2015年在柴可夫斯基大賽贏得銀獎。(George Li ...
George Li曾在2015年在柴可夫斯基大賽贏得銀獎。(George Li 臉書官網)

YouTube 癌症 博物館

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