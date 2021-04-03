美鐵提增加新路線 從春田市可以直達加拿大

美鐵東北區新規劃路線圖。(美鐵提供)

總統拜登 近日宣布的擴大基礎建設計畫中，鐵路備受重視。美國鐵路公司(Amtrak)表示，在其規劃路線中，新英格蘭 地區也有重要地位。

拜登基建計畫中包含800億元美鐵東北區現代化，消除誤點的老問題，提升安全，連接更多市鎮。美鐵2035年擴展提案有30條新路線，以及超過20條現有路線增開班次。預計未來15年，將增加服務全美160個不同市鎮，其中多處鄰近波士頓 。

包含從波士頓至新罕布夏州，途中停靠Manchester及Concord。另也將延長討論多年的緬因州路線，從Brunswick到Rockland。佛蒙特州Rutland及Burlington之間將增設站點，也會有新路線連接到該州的St. Albans、加拿大蒙特婁，將能讓麻州旅客搭佛蒙特州線直接從春田市抵達加拿大。

美鐵表示，未來幾周將向國會提交計畫，包含改善目前服務不足的城市。例如春田市及波士頓之間將有新班次，東西向橫跨波士頓、Worcester、春田、Pittsfield路線也被提及，周間每天可服務最多1500多名乘客，取決於班次密集度及行駛速度。此外，南北縱貫新英格蘭的兩條路線也有望增加服務。

這是公資私營的美鐵近50年首次有機會大力擴展。1971年創立至今，因地方政府抵制，很少能改變路線版圖，但拜登的支持，或將讓計畫上路，提供節能、世界級搭乘體驗，也在全美各地帶動就業機會。