麻州仇恨犯罪擬修法擴及性別、移民 累犯加重刑責

圖為麻州居民近日聯合舉辦遊行，抵制仇視亞裔。(本報檔案照)

全美各地針對亞裔 的攻擊事件頻傳，加上亞特蘭大近期槍擊案造成六名亞裔女性死亡，麻州 議會推動修法，擴大並釐清仇恨犯罪 控罪範圍。

美聯社報導，法案有意合併目前麻州已有的兩條仇恨犯罪法規，並加入針對性別、移民兩類受害人。提案人之一、麻州首位越南裔州眾議員Tram Nguyen表示，亞裔遭歧視歷史已久，2016年她擔任公派律師時，曾在法院外以越南話與委託人交談，遭一名路人高喊「你們不屬於這裡」，印象極深。

「你可以問任何一個亞裔，是否曾因外貌、口音被嘲笑，甚至已移民數代，仍常被視為外國人」她指新冠疫情惡化對亞裔的歧視，但仇恨犯罪對象並非僅針對亞裔。

提案人之一的州參議員Adam Hinds說，法案意義在於明確宣示暴力不被容許。此舉並非創造新法，而是強化現有法律，也不抵觸憲法第一修正案保障的言論自由。除將仇恨犯罪控罪範圍擴大到性別、移民，對累犯者也增加刑責，並確認偏見可以是犯罪動機之一，但非唯一構成控罪理由。

州檢察長Maura Healey表示，麻州需要發出明確訊號，不允許仇恨犯罪。她並以紐約近期一名老婦在時報廣場附近遭攻擊，路人袖手旁觀為例，指此類行為違背美國價值，不能被視為常態，被冷淡處理。

法案支持者Evelyn Dolan回憶，剛搬新家時，鄰居常以種族歧視字眼叫罵，騷擾她的女兒及訪客，還拿著香蕉跳躍模仿猴子，她從未想到這種事會發生在自己的社區。