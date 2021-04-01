大學沙龍2日網路講座 探討中國行動的影響

由來自中國 的哈佛大學 訪問學者發起的公益學術沙龍「大學沙龍」，訂於4月2日(周五)晚8時舉辦網路講座，主題：中國行動與您的科研基金。Zoom報名網址：https://bit.ly/3drAeAm。

麻省理工學院著名教授陳剛的被捕，在學術界引起震驚，也是美國司法部一系列「中國行動」案件中最新的一記重錘。講座將探討：中國行動是什麼？被處罰的科研人員究竟做了什麼？該如何避免同樣的問題？中國行動將對聯邦科研基金有何深遠影響？科研人員的合法權益有哪些？如何保護自己、事業和家人？究竟哪些是科研人員不該做的？

主講人： Dorsey & Whitney律師事務所資深合夥人潘惜唇，與律所的白領刑事辯護律師和智慧財產權部門，組成中國行動應對工作組，幫助多位科學家、研究人員應對難題。

評議人：麻省大學醫學院終身教授盧山，20餘年執業內科醫生，國際疫苗 學會前主席，核酸疫苗的早期主要發明人之一，是艾滋疫苗領域的主要領軍者。

主持人：哈佛大學費正清中心研究員王開元，紐約經濟俱樂部成員，甘迺迪總統圖書館基金會董事。