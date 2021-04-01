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加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

重災區叫急 維權團體續抗議麻州疫苗分配不公

編譯中心／綜合報導
維權團體持續抗議州府新冠疫苗分配不公。(美聯社)
維權團體持續抗議州府新冠疫苗分配不公。(美聯社)

麻州州長貝克(Charlie Baker)執政團隊更曾經強調，將確保疫苗在各族裔之間維持平等，但這項承諾似乎沒有兌現。

起初州政府列舉幾個受疫情影響最嚴重的城市和鄉鎮，其中又以非裔和西語裔人口居多；州政府去年12月決定，先將20%的疫苗提供給這些疫情重災區，作為疫苗接種三階段計畫中的第二階段。

如今第二階段已進入中期，疫苗資源的分配在疫情重災區仍嚴重失衡，遭到許多維權人士的質疑；非營利組織Vaccine Equity Now指，證據顯示，這些地區無法公平地取得疫苗資源。州府回應，正以其他方式達成當初的承諾，設法為疫情重災區的民眾提供疫苗。

事實上，麻州政府確實根據確診率以及其他社會經濟因素，如貧窮率、少數族裔人口、大眾交通便利性和單一間房屋的人口密度等，歸納出多個城市為疫情重災區：波士頓、Brockton、Chelsea、Everett、Fall River、Fitchburg、Framingham、Haverhill、Holyoke、Lawrence、 Leominster、Lowell、Lynn、Malden、Methuen、New Bedford、Randolph、Revere、春田市(Springfield)和Worcester。

不過州政府並未針對這些地區做出具體的疫苗分配規劃，七處大型疫苗站，有三處在波士頓和春田市，而且全部都開放給全麻州的居民。

疫苗 疫情 麻州

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