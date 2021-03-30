我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

串聯波士頓8鎮 反仇恨馬拉松 亞裔挺身邁步

【麻州訊】
新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)
新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)

上周末全美超過60個城市舉辦集會遊行，聲援亞裔社區抵制種族仇恨。新英格蘭華人聯盟(NECAA)聯合30多個華人社區團體，27日在波士頓馬拉松沿線的八個鎮，舉行一場首尾相連的示威活動。在波馬道路的沿線舉行插牌、舉牌，在有人行道的鎮接力跑，四隊跑者在波馬沿線的四個地點同時出發，共同完成一個馬拉松賽程。並在Hopkinton和Boston Common舉行紀念儀式。

跑者當天從Hopkinton、Framingham、Wellesley 、Newton 四地同時出發，每段跑十公里，最後一段的跑者抵達Boston Common Parkman Bandstand後，民眾進行仇恨亞裔犯罪的死者追悼儀式。

主辦單位表示，通過用此項活動，表達對亞特蘭大槍擊案受害者的哀思；對科羅拉多槍擊案暴力行為的譴責；表達亞裔被視為「溫順膽小」的不滿；表達社會對亞裔偏見的憤怒；表達亞裔社區日益增長的團結和力量；更想表達，團結、平等、多樣化的美國才會是更安全、更美好、更值得期待的國度。

活動參與組織包括：Wellesley華協、Belmont華協、Lexington華協、Winchester華協、Newton華協、Brookline中文學校、萊星文化、UCA-MA、旅美科協波士頓分會、波士頓清華校友會、Lingzi 基金會、亞美聯誼會、Westar、Brookline華人居民群、Wellesley中文學校、Needham華協、平世界基金會、波士頓浙江人微信群、北美杭州同鄉會、北美南寧同鄉總會、劍橋華協、犇跑團、牛頓中文學校、大波士頓地區華人文化協會、美國中餐聯盟、全美亞裔婦女會，全美亞裔精英領袖聯盟，全美中華國粹精英領袖聯盟、美國公盟教育、Braintree華人居民群、波士頓南開校友會、波士頓復旦校友會、Dover-Sherborn 華協、新月國際傳媒、紐英倫世界廣東同鄉會、紐英倫梁氏宗親會、紐英倫華人商會等。

新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)
新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)
新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)
新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)
新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)
新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)
新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)
新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)

亞裔 波士頓 華人

上一則

味全母親節繪畫比賽 4•14截止

下一則

華府櫻花提前盛開 潮汐湖封路限車

延伸閱讀

大波士頓房市開春再漲 2月單家庭房價中位數達64.8萬

大波士頓房市開春再漲 2月單家庭房價中位數達64.8萬
珍妮出任代理市長 波城首位少數族裔女市長

珍妮出任代理市長 波城首位少數族裔女市長
波士頓馬拉松炸案恢復兇手死刑 有望

波士頓馬拉松炸案恢復兇手死刑 有望
台灣社團講座「新冠疫苗面面觀」台美醫師線上解析

台灣社團講座「新冠疫苗面面觀」台美醫師線上解析
推殘障兒跑馬拉松32年不間斷 傳奇人物霍伊特辭世

推殘障兒跑馬拉松32年不間斷 傳奇人物霍伊特辭世
推著腦癱兒一起跑「馬拉松傳奇」狄克霍伊特辭世

推著腦癱兒一起跑「馬拉松傳奇」狄克霍伊特辭世

熱門新聞

圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 21:20
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」