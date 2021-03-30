串聯波士頓8鎮 反仇恨馬拉松 亞裔挺身邁步

新英格蘭地區華人團體齊聲抵制仇恨犯罪。(主辦單位提供)

上周末全美超過60個城市舉辦集會遊行，聲援亞裔 社區抵制種族仇恨。新英格蘭華人 聯盟(NECAA)聯合30多個華人社區團體，27日在波士頓 馬拉松沿線的八個鎮，舉行一場首尾相連的示威活動。在波馬道路的沿線舉行插牌、舉牌，在有人行道的鎮接力跑，四隊跑者在波馬沿線的四個地點同時出發，共同完成一個馬拉松賽程。並在Hopkinton和Boston Common舉行紀念儀式。

跑者當天從Hopkinton、Framingham、Wellesley 、Newton 四地同時出發，每段跑十公里，最後一段的跑者抵達Boston Common Parkman Bandstand後，民眾進行仇恨亞裔犯罪的死者追悼儀式。

主辦單位表示，通過用此項活動，表達對亞特蘭大槍擊案受害者的哀思；對科羅拉多槍擊案暴力行為的譴責；表達亞裔被視為「溫順膽小」的不滿；表達社會對亞裔偏見的憤怒；表達亞裔社區日益增長的團結和力量；更想表達，團結、平等、多樣化的美國才會是更安全、更美好、更值得期待的國度。

活動參與組織包括：Wellesley華協、Belmont華協、Lexington華協、Winchester華協、Newton華協、Brookline中文學校、萊星文化、UCA-MA、旅美科協波士頓分會、波士頓清華校友會、Lingzi 基金會、亞美聯誼會、Westar、Brookline華人居民群、Wellesley中文學校、Needham華協、平世界基金會、波士頓浙江人微信群、北美杭州同鄉會、北美南寧同鄉總會、劍橋華協、犇跑團、牛頓中文學校、大波士頓地區華人文化協會、美國中餐聯盟、全美亞裔婦女會，全美亞裔精英領袖聯盟，全美中華國粹精英領袖聯盟、美國公盟教育、Braintree華人居民群、波士頓南開校友會、波士頓復旦校友會、Dover-Sherborn 華協、新月國際傳媒、紐英倫世界廣東同鄉會、紐英倫梁氏宗親會、紐英倫華人商會等。