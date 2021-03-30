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擴大接種！波士頓聯邦疫苗站 每日可打7000劑

編譯中心╱綜合報導
波士頓新設的聯邦疫苗中心施打量將倍增。(美聯社)
波士頓新設的聯邦疫苗中心施打量將倍增。(美聯社)

麻州州府近日宣布將與聯邦FEMA合作，擴大新設立的海因斯會議中心(Hynes Convention Center)疫苗站，包含提供額外人力及疫苗劑量，最快本月31日起每天可施打7000劑。

該站點用於取代賽季開打的芬威棒球場。州府指，目前由於疫苗數量有限，該站每天僅能施打1000劑，新增的6000劑將由聯邦直接撥發，而不計入州府目前仍十分有限的每周配額，因此不會影響麻州其他地區的預約及施打速度。該站點管理機構CIC Health表示，聯邦也將加派人手，若劑量充裕，每天最高可施打9000劑。

白宮官員表示，選擇該站點主要原因包括位於人口稠密的Suffolk郡，也有大眾運輸可抵達，並提供免費停車。此外還有社區經濟情形、少數族裔比率等考量，估進也將吸引Essex、Bristol 郡居民前來接種。

由於總統拜登宣布5月底前將有足夠劑量供所有成人。麻州此前已將16歲以上開放預約日期提早至4月19日。州長辦公室表示，會與弱勢群體社區機構合作，加強宣導預約施打，並將最新獲撥的疫苗經行動注射站提供給波士頓、Chelsea、Revere等地。

麻州國會參議員華倫(Elizabeth Warren)樂見該站點大量施打，指將有助受傷害最深的少數族裔社區，盡快走出疫情陰影。預約網址：https://vaccinesignup.mass.gov/#/

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