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大波士頓房市開春再漲 2月單家庭房價中位數達64.8萬

編譯中心╱綜合報導
波士頓市郊單家庭房源不足，疫期漲勢持續。(美聯社)
波士頓市郊單家庭房源不足，疫期漲勢持續。(美聯社)

因房源有限，大波士頓地區房屋價格持續上漲，春季看房潮開始，可能進一步帶動漲勢。根據大波士頓地產商協會(Greater Boston Association of Realtors)，單家庭房價中位數2月創新高，達64萬8750元，比去年同期升5.7％。共有公寓(Condo)漲3.1％，達59萬7000元。

劍橋蘇富比Gibson Sotheby's International經紀人Dino Confalone表示，許多公寓住戶想換大空間，需求強勁但選擇有限，帶來連月漲勢，加上經濟復甦、低利率，許多買家尋覓已久，今年前兩個月為開春房市行情帶來上漲空間。

至於賣家，則興趣不大，寧可保持現況。2月單家庭房源較去年同期減少四分之一，整體更少了43％。因新建案推出及移居郊區趨勢，共有公寓房源增加17％。市郊想換房的單家庭屋主，發現市場選擇有限，也改變心意，裝修房子，繼續居住。

同時，波士頓市區合作公寓因買家有限，房源增加了29％，雖有較多議價空間，但仍不算便宜，市區合作公寓2月中位價比去年同期漲了3至4％，約69萬元。

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