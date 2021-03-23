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疫情下仍有生機 麻州生化、科技公司持續招聘

編譯中心╱綜合報導
麻州生物技術和科技公司疫期持續招聘。(美聯社)
麻州生物技術和科技公司疫期持續招聘。(美聯社)

疫情導致麻州不少公司裁員或停薪留職，但生物技術和科技公司仍持續招聘，部分公司開放麻州外應聘，也有部分已開始計畫疫情後回歸辦公室。

波士頓環球報，癌症藥物生技公司Constellation去年新聘75人。公司預計2021年招聘人數相近，同時會雇用更多外州員工；隨著疫情趨緩，這些外地員工或將搬遷到麻州，或根據工作性質留在所在地。

亞馬遜是2020年最積極增聘的公司之一，為其波士頓技術中心新增約700名員工，職位涉及Alexa團隊、數據安全和雲計算、設計和製造倉庫搬運機器人等。2020年底，亞馬遜在波士頓地區時有3700名員工。

疫情初期削減工作和高管薪資的公司，如總部在劍橋的購車網站CarGurus公司，去年底又開始招聘。該公司稱，業務反彈，從去年8月到年底約新聘90人，今年前三個月招預計增聘80人；該公司指出，尋找熟練軟件開發人員具有挑戰性，此市場未放緩，需主動尋求目前正在就業而不積極找工作者。

生技初創EQRx公司近期募集5億元，人事部門稱，疫間公司裝修位於劍橋的辦公室；在生物科技行業，即使在疫情中，招聘工作不減反增，很多初創、中型和巨頭都在波士頓地區爭奪人才。

曾經歷幾次經濟衰退的招聘公司負責人Beverly Kahn說，這是個艱難時期，但對擁有高需求技能者來說，機會仍然存在。此次和以前經濟衰退時期不一樣，人們已經適應當前情況，除了開展遠程工作和招聘，不少公司正計畫疫苗注射後每周三天回辦公室。

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