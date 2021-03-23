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牛頓市燭光遊行聲援亞裔 悼亞特蘭大槍案受害者

記者呂賢修╱綜合報導
牛頓市反仇視亞裔遊行，眾多社區代表相挺。(牛頓華協提供)
牛頓市反仇視亞裔遊行，眾多社區代表相挺。(牛頓華協提供)

追悼亞特蘭大槍案受害者，為各地受歧視攻擊的亞裔發聲，麻州牛頓市(Newton)華人協會、大波士頓中華文化協會等組織21日於當地市政廳外舉行燭光遊行，聲援全美周末數千場的示威行動。學區、中文學校、人權組織、宗教人士及市長Ruthanne Fuller、國會眾議員Jake Auchincloss等民選官員齊聲譴責犯罪行為。

逾百民眾自備蠟燭、鮮花、各種語言標語參與，並低頭默哀。主辦單位指，新冠疫情引發反亞裔情緒、分裂社會，去年全美亞裔報案仇恨事件上升150%，尤其是針對女性、老人等攻擊事件，令人傷心、憤怒，呼籲團結抵禦仇恨。市長表示，亞裔的生命一樣重要，仇恨行為不被接受。

牛頓市舉行反仇視亞裔遊行。(牛頓華協提供)
牛頓市舉行反仇視亞裔遊行。(牛頓華協提供)
民眾在看板上抒發感受。(牛頓華協提供)
民眾在看板上抒發感受。(牛頓華協提供)

牛頓華協代表甄麗表示，近日因背痛到當地按摩院時，突然感覺裡面的亞裔女性可能也是下一個無助的受害者。自己從中國移民來美28年，是兩個孩子的母親。身為少數族裔，常自我提醒要埋頭工作、低調、認命。但今天忍耐已到極限，不得不生氣。

許多人說牛頓不會發生這種事，甄麗分享讀大二的女兒，最近回憶從小到大在學校遭歧視的經歷，如何激勵她在校園成立亞裔女性維權社團。記得女兒讀小學時，有話劇演出，她與其他有色人種小孩，會自動被分配奴隸的角色。可見事無分大小，歧視現象無所不在。她代表自己兩個女兒及在中文學校教導的學生，希望社區支持，以同理心一同抵制白人至上主義及仇恨行為，也為亞城死者聲討司法正義。

亞裔 歧視 遊行

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