羅德島中央瀑布、麻州切爾西 疫苗推廣後命運大不同

西語裔及非洲裔社區，疫苗施打過程常遭忽視。(美聯社)

羅德島州 中央瀑布市(Central Falls)和麻州 切爾西市(Chelsea)相隔約50哩，這兩個以拉丁裔為主體的小型前工業城，各自為其州首府普羅維登斯(Providence)和波士頓提供勞力，也都是新冠疫情重災區，但在疫苗 接種推出之後，它們的命運大不相同。

中央瀑布市18歲以上居民都可以預約接種疫苗，染疫率大幅減少；切爾西市卻仍是麻州最嚴重社區之一，確診率高於全州。

中央瀑布市62歲校車司機瓦爾德茲(Mario Valdez)和妻子及18歲兒子，2月均已完成疫苗接種。瓦爾德茲在完成第二劑接種時說，「我很高興，這裡太多人染疫了。確保安全比較好。」

15歲的切爾西高中學生雷斯托(Mannix Resto)則擔心麻州疫苗接種速度緩慢，會繼續妨礙學生到校上課。他的家人都還沒接種疫苗。雷斯托說，「我只想知道還要持續多久。已經一年了，我們不能一直這樣過下去。」

羅德島州自12月下旬開始為中央瀑布市年長居民接種疫苗，並逐漸擴大範圍，現在所有該市居住或工作的18歲以上人士都可以打疫苗。

根據羅德島州數據，中央瀑布市近三分之一成年人至少接受了第一劑疫苗接種，約16％成年人完成前後兩劑接種。衛生官員表示，約2萬人口的中央瀑布市染疫病例顯著減少。

與此同時，麻州公衛專家、民權團體及移民倡議人士，數月來一直抱怨麻州未能確保非裔和西語裔居民接種疫苗。州長貝克最近已宣布對疫情嚴重的少數族裔社區加強宣導，但批評人士指，麻州需採取更強行動。