我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

羅德島4‧19起開放16歲以上者打疫苗 堂食容量限制放寬

編譯中心╱綜合報導
羅德島州將於4月19日開放16歲以上居民預約注射新冠疫苗。(美聯社)
羅德島州將於4月19日開放16歲以上居民預約注射新冠疫苗。(美聯社)

羅德島州周四宣布將於4月19日開放16歲以上居民預約注射新冠疫苗，也重申本周五起放寬群聚、餐館堂食等多項防疫規定，夏季舉辦大型活動開放申請。麻州、康州目前均早於拜登總統5月1日全面施打的期限，分別訂於4月19日及4月5日。官員並建議民眾若復活節有聚會計畫，應事先檢測，並戴口罩。

州長Dan McKee提醒，開放預約到實際普遍接種可能仍須等待數周，但5月底前應都能注射第一劑。聯邦政府已通知將增加疫苗撥發量，本周末前將再獲1萬6000劑嬌生疫苗，州府近兩天則新增4720個預約名額，並計畫在Woonsocket、South County各新增一處州府管理的疫苗站，也正考慮於Westerly、East Providence、羅島北部增設站點。本周五起，合作單位也展開為行動不便居民到府施打。

羅德島放寬餐飲、群聚限制。(美聯社)
羅德島放寬餐飲、群聚限制。(美聯社)

州府表示，上周平均確診率2%，但也發現更多英國變種病毒確診病例。州衛生廳長Nicole Alexander-Scott指，目前12%居民已完成接種，約三成居民因施打疫苗或曾感染認定免疫，學校教職員及托兒中心員工約80%已注射或已預約首劑。

羅島周五起室內餐飲、宗教儀式容量上限調至75%；辦公室、殯儀館則為50%，社交聚會室內15人、室外50人。州長表示，夏季大型活動有望解禁，民間想舉辦500至1000人規模活動者，即日起可向州府商業管理廳(Department of Business Regulation)提出申請，千人以上活動則需等到7月15日。

疫苗 拜登 變種病毒

上一則

意外消滅這病毒！戴口罩立大功 伊州今年流感掛零

下一則

學區獲數十億聯邦資金 墨菲促新州學區重啟校園

延伸閱讀

英相強生接種AZ疫苗 手比讚：我很推薦

英相強生接種AZ疫苗 手比讚：我很推薦
第八人指控葛謨性騷擾 為紐約州府現職員

第八人指控葛謨性騷擾 為紐約州府現職員
1億劑疫苗施打「百日目標」提早達陣 將支援墨、加400萬劑AZ疫苗

1億劑疫苗施打「百日目標」提早達陣 將支援墨、加400萬劑AZ疫苗
打疫苗強烈過敏少見 專家籲快接種包括孕婦

打疫苗強烈過敏少見 專家籲快接種包括孕婦
「好處大於風險」 歐盟肯定AZ疫苗安全 法義恢復施打

「好處大於風險」 歐盟肯定AZ疫苗安全 法義恢復施打

疫苗供應不足 聖縣大規模預約接種難

疫苗供應不足 聖縣大規模預約接種難

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
聖安東尼奧「麵樹餐廳」遭噴漆。(Noodle Tree臉書)

遭噴「滾回中國」越南麵館 食料賣光還獲捐款

2021-03-16 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪