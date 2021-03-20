羅德島4‧19起開放16歲以上者打疫苗 堂食容量限制放寬

羅德島州將於4月19日開放16歲以上居民預約注射新冠疫苗。(美聯社)

羅德島州周四宣布將於4月19日開放16歲以上居民預約注射新冠疫苗 ，也重申本周五起放寬群聚、餐館堂食等多項防疫規定，夏季舉辦大型活動開放申請。麻州、康州目前均早於拜登 總統5月1日全面施打的期限，分別訂於4月19日及4月5日。官員並建議民眾若復活節有聚會計畫，應事先檢測，並戴口罩。

州長Dan McKee提醒，開放預約到實際普遍接種可能仍須等待數周，但5月底前應都能注射第一劑。聯邦政府已通知將增加疫苗撥發量，本周末前將再獲1萬6000劑嬌生疫苗，州府近兩天則新增4720個預約名額，並計畫在Woonsocket、South County各新增一處州府管理的疫苗站，也正考慮於Westerly、East Providence、羅島北部增設站點。本周五起，合作單位也展開為行動不便居民到府施打。

羅德島放寬餐飲、群聚限制。(美聯社)

州府表示，上周平均確診率2%，但也發現更多英國變種病毒 確診病例。州衛生廳長Nicole Alexander-Scott指，目前12%居民已完成接種，約三成居民因施打疫苗或曾感染認定免疫，學校教職員及托兒中心員工約80%已注射或已預約首劑。

羅島周五起室內餐飲、宗教儀式容量上限調至75%；辦公室、殯儀館則為50%，社交聚會室內15人、室外50人。州長表示，夏季大型活動有望解禁，民間想舉辦500至1000人規模活動者，即日起可向州府商業管理廳(Department of Business Regulation)提出申請，千人以上活動則需等到7月15日。