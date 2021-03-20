麻州放寬防疫規定 外州旅客旅客未隔離不罰款

麻州放寬外州旅遊隔離令。(美聯社)

麻州 已超過百萬人接種完整疫苗 ，州長貝克宣布外州旅客無陰性檢測報告，或未依規定隔離可處以罰款的規定，22日起取消；改成僅建議外州訪客，或曾在外州待超過24小時的居民，入境後自主隔離十天。若有三天內陰性報告，或屬於民生必需工作者，可以免隔離。

州府指，原先規定的違者500元罰款取消，但不清楚多少人曾被罰。新規也將已接種兩劑輝瑞、莫德納，或一劑嬌生疫苗達14天，且無新冠肺炎症狀者，納入免隔離對象。此外，不再將外州分類為高、低風險地區。州府仍建議遵循聯邦疾病防治中心 的旅遊規範。網址：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html。

麻州預計3月底進入第四階段解禁，大型球場可開放12%觀眾容量。芬威球場4月1日之賽，因此可有5000名球迷入場。

波士頓Hynes Convention Center周四起成為新的大型疫苗接種站，原設於芬威棒球場的站點，最後一天施打為3月27日，兩者有一周的交疊時間。原在芬威球場有第二劑施打預約者，也將轉至該處，將另以電郵通知。

芬威球場自1月開放施打至今，根據紀錄，每周運作支出54萬元，已施打超過5萬5000劑疫苗。