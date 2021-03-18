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威脅舉報無證租客 華裔房東挨告 麻州檢方控違反民權法

編譯中心╱綜合報導
檢方提醒，不論移民狀態，租客都可維權。(美聯社)
檢方提醒，不論移民狀態，租客都可維權。(美聯社)

麻州檢察長辦公室17日宣布起訴林恩市(Lynn)一名華裔房東非法威脅房客不得向政府申訴居住環境危險髒亂，否則將向移民局舉報其移民身分。檢方強調不論移民狀態，租客都可維權。

檢方指，事發地點在Lloyd Street一處三單位出租房。被告王旭霖(She Ling Wang，音譯)涉嫌違反麻州民權法及公平居住保護法，以言語、肢體威脅西語裔房客，不得向政府投訴屋內有蟑螂、老鼠，窗戶、天花板破損，煙霧警報器、電器無法使用等違規情事，並隨意進出他人住處，當租客抱怨時，以咒罵回應，並指這是他的房子，可以為所欲為。

2020年7月，兩名房客因天花板漏水，財物受損，拒繳房租。被告據稱以肢體威脅其中一名女性，並揚言要向移民局舉報，讓他們全家被遣返，之後並發驅逐通知，要求14天內搬家，違反當地法規。租客也向政府報告房屋違規事項，檢查人員並開出罰單。房東遂指有辦法攆人，不久移民局登門，逮捕一名租客，不久釋放。被告則將房客被捕的新聞以手機發給房客，並留言：遊戲結束了，請尊重法律，找律師吧。

此外，一名房客提出有蟑螂、老鼠時，房東拒絕處理，並說如果不喜歡可以搬走。一次協助更換煙霧警報器時，還將零件丟向小女兒站在一旁的租客。雙方再次因居住環境發生口角，被告抓著其衣領用力搖晃，威脅要通知移民局。被告還曾用力拍門，導致租客女兒害怕躲在桌下。

檢方提出動議，要求法官下令除非進行必要修護，禁止再次威脅及未經允許擅自進入他人住處，也不得接觸本案證人，並將為當事人提出索賠。

檢察官辦公室民權部門提醒，租客若遇騷擾、威脅、歧視，可撥打(617)963-2917，相關須知：https://bit.ly/38SQPf1。

移民局 租客 房東

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