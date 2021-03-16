近9年最小規模 波士頓馬拉松開放2萬人報名

今年波士頓馬拉松將縮小規模舉行，圖為往屆大賽現場。(美聯社)

波士頓 運動協會(BAA)15日宣布，今年10月11日舉行的波士頓馬拉松 ，將開放2萬人報名參賽，但仍將視屆時疫情 及波士頓防疫要求而定。此外，虛擬馬拉松也同步規畫中，可接受7萬人報名。

該賽事去年因新冠疫情取消，今年也延期。主辦單位表示，已與地方政府緊密協商，確認規模及額外防疫措施。估計2萬人能保持安全距離，尤其在起點及終點，這也將是2002年之後最小的規模，2019年有超過3萬人參賽。

馬拉松將於4月20日上午10時至23日下午5時開放報名。報名成績資格窗口從2018年9月15日起計算。近年報名時間均有兩周，成績較佳者優先，但今年報名期較短，資格將由主辦單位確認，並通知是否成功登記。網址：https://bostonathleticassociation.force.com/s/register。

為慶祝第125屆賽事，此次史無前例，不論成績，所有跑完26.2哩全程者都可獲特殊造型的獨角獸獎牌。

虛擬賽事報名參加者，則可獲官方號碼牌、終點線彩帶等紀念品。比賽日期為10月8至10日。3月30日上午10時開放報名。網址同前。