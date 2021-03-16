我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

第2波返校開跑 波士頓校園設疫苗站 州教師工會仍有疑慮

編譯中心╱綜合報導
圖為教師至疫苗站接種新冠疫苗。(美聯社)
圖為教師至疫苗站接種新冠疫苗。(美聯社)

波士頓公校繼本月初開放學前班至三年級學生返校後，15日迎來第二波，四至八年級學生也可重返校園，依計畫29日所有學生都能選擇於課堂上課，或繼續遠距學習。雖然波城首處公校疫苗站已於周日啟動，州議會也同意讓更多教職員有機會施打疫苗，波士頓教師工會宣布支持麻州教師工會，要求州府延後實施全州小學生返校計畫。

波士頓首處公校疫苗站14日於Mattapan的Gallivan Community Center啟動，專供教師、校車司機、學區員工使用，未來兩周每天約可注射200劑。市長偉殊表示，當疫苗供應量增加後，教師工會辦公樓(BTU Hall)也將增設疫苗站。學區近日也設立內部網站，提供預約接種訊息。市長指，教師一年來無私奉獻，隨著更多學生返校，更應加強教職員的疫苗施打，保障校園安全。

市府也將於青少年活動中心(Boston Centers for Youth and Families)設疫苗站，開放時間周一至周四下午2時至7時，周日上午10時至下午3時，未來兩周均施打首劑，之後兩周為第二劑。此外，Uxbridge的McCloskey Middle School舊校址，本周將設立疫苗站。

州長貝克上周要求小學、初中於4月開放校園，提供一周五天實體課堂選項，並下令3月底至4月初，麻州七處大型疫苗站將有四個周末僅開放教師預約接種，也鼓勵其餘疫苗機構協助施打。

疫苗 公校 波士頓

上一則

反暴力、反歧視 芝加哥華人號召3/27上街維權

下一則

芝加哥華埠濺血 卡拉OK店顧客口角 當街開18槍釀1重傷

延伸閱讀

德、法、義都停打AZ疫苗 憂血栓風險 待歐盟再評估

德、法、義都停打AZ疫苗 憂血栓風險 待歐盟再評估
南加角聲醫療中心全中文預約疫苗 一個電話就可以

南加角聲醫療中心全中文預約疫苗 一個電話就可以
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
挪威又一醫護人員接種AZ疫苗後死亡

挪威又一醫護人員接種AZ疫苗後死亡
AZ疫苗疑釀血栓事件 德國加入歐洲國家停打AZ疫苗行列

AZ疫苗疑釀血栓事件 德國加入歐洲國家停打AZ疫苗行列
台首批AZ疫苗最快下周開打 8種人要注意

台首批AZ疫苗最快下周開打 8種人要注意

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）

「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程

2021-03-11 12:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」