第2波返校開跑 波士頓校園設疫苗站 州教師工會仍有疑慮

圖為教師至疫苗站接種新冠疫苗。(美聯社)

波士頓公校 繼本月初開放學前班至三年級學生返校後，15日迎來第二波，四至八年級學生也可重返校園，依計畫29日所有學生都能選擇於課堂上課，或繼續遠距學習。雖然波城首處公校疫苗 站已於周日啟動，州議會也同意讓更多教職員有機會施打疫苗，波士頓教師工會宣布支持麻州教師工會，要求州府延後實施全州小學生返校計畫。

波士頓首處公校疫苗站14日於Mattapan的Gallivan Community Center啟動，專供教師、校車司機、學區員工使用，未來兩周每天約可注射200劑。市長偉殊表示，當疫苗供應量增加後，教師工會辦公樓(BTU Hall)也將增設疫苗站。學區近日也設立內部網站，提供預約接種訊息。市長指，教師一年來無私奉獻，隨著更多學生返校，更應加強教職員的疫苗施打，保障校園安全。

市府也將於青少年活動中心(Boston Centers for Youth and Families)設疫苗站，開放時間周一至周四下午2時至7時，周日上午10時至下午3時，未來兩周均施打首劑，之後兩周為第二劑。此外，Uxbridge的McCloskey Middle School舊校址，本周將設立疫苗站。

州長貝克上周要求小學、初中於4月開放校園，提供一周五天實體課堂選項，並下令3月底至4月初，麻州七處大型疫苗站將有四個周末僅開放教師預約接種，也鼓勵其餘疫苗機構協助施打。