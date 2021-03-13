摩頓圖書館推HyRead平台 上百本繁、簡體電子書隨您看

HyRead平台功能多樣。(網路截圖)

摩頓公共圖書館 推出台灣最受歡迎的圖書館雲端閱讀平台HyRead，是麻州 第一個提供這項服務的圖書館。目前，摩頓圖書館在HyRead上有100多本以繁體和簡體字出版的電子圖書。內容均為大家所喜愛的主題，包括親子童書、文學小說、商業理財、生涯規劃、心理勵志、英文學習及美食食譜等，將陸續增加更多電子書。

透過HyRead閱讀App，可以隨時隨地進行在線閱讀或下載到手機、平板和個人電腦。如果圖書是ePUB檔案格式，點擊一下即可在手機、平板上轉為有聲書，隨時隨地收聽。同樣，只需點擊一次即可切換簡體字、繁體字。文字編排方向也可以自由挑選橫排或是直排。這些都是華人讀者盼望的電子書新功能。

如果有任何疑問，可聯絡摩頓公共圖書館(781)324-0218或電郵[email protected]。這項服務將提供給所有持有摩頓公共圖書舘卡片的讀者。麻州居民，只需在 https://maldenpubliclibrary.org/library-card-application/ 填寫所需信息，便可申請摩頓圖書舘卡，進入HyRead挑選書籍。

摩頓圖書館也提供多項免費的網上服務，英語會話課、中文雜誌、電影 電視節目，以及館內的中文雜誌，3000多本中文書及1000多部電影電視，都可以利用線上預約、館外提取的方式借用。