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麻州新疫苗網站啟用擴大登記 開放40萬教職員優先施打

編譯中心╱綜合報導
圖為民眾在位於Gillette Stadium球場的大型疫苗站排隊施打。(美聯社)
圖為民眾在位於Gillette Stadium球場的大型疫苗站排隊施打。(美聯社)

麻州新版疫苗注射登記網站12日啟用，為穩定民心，所有在當地居住、工作的人都可登記，每周並發送等待進度及開放預約的更新訊息，待輪到優先資格時也會收到預約通知。目前聯邦供應量仍有限，現階段符合資格者可能仍需等數周，州長貝克呼籲保持耐心。

新網站取代曾因登記量暴增而當機的舊系統，提供七處大型疫苗站的登記及施打，連鎖藥房、區域醫院、衛生局等有各自登記管道。

民眾可至官網mass.gov/covid-19-vaccine，需提供姓名、地址，及確認優先資格訊息，如年齡、職業、特殊病史，電郵、電話等，並選擇日後接受消息方式，登記完成後會先收到確認通知，待優先資格開放，鄰近站點也有疫苗時將提醒預約，24小時有效，未回應則重新排隊。上網有困難的老人也可撥打211協助登記。

州府指目前每周約收到15萬劑疫苗，本周8萬3000劑分派七大疫苗站，3萬8000劑撥給全州12處區域站點，2萬5000劑給社區醫療中心，2萬5000劑交各地衛生局，用於追加第二劑及接種率偏低的社區。

麻州周四新增1589例確診，42死。衛生官員指雖然新增確診數自1月初高峰至今持續下降，但近期幅度有減緩情形。目前全州已施打逾200萬劑疫苗，近82萬人已免疫，包含接種4.3萬劑嬌生疫苗及77.6萬人接種兩劑莫德納或輝瑞疫苗，另有150萬人已施打首劑。

麻州目前已開放第二優先群體，包含65歲以上老人，及有兩種以上高風險病史者，以及低收入、平價老人住宅的住戶、工作人員，本周四並新增40萬名教職員。

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