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麻州貝克爾大學爆財務危機 下學年度恐關門

編譯中心╱綜合報導
疫期虧損，貝克爾大學恐難維持營運。(臉書官網)
疫期虧損，貝克爾大學恐難維持營運。(臉書官網)

麻州伍斯特市(Worcester)貝克爾大學(Becker College)疫期面臨巨大財務虧損，州教育廳官員質疑下學年恐怕無法正常營運，已著手為該校可能倒閉的後續進行安排。

該校董事會主席克莉絲汀‧卡西迪(Christine Cassidy)表示：「理事會提出目前所面臨的難處，包括學生就學年齡降低、高等教育開銷增加，但最主要的還是新冠疫情。」

根據貝克大學官網，2021年至2022年學年度，全職學生的學費為3萬7850元，該年度共有1700名學生註冊。

州府指，目前正在和該校合作研擬方案，倘若該校不慎在下個學年度無法恢復營運水準，將「確保學生的學習過程受影響最小的情況下，幫助他們轉入其他學校就讀」。

州長貝克曾在2019年簽署一項法案，要求該州所有高等教育的大專院校面臨財務困難、且可能危及到學校營運或無法執行對學生的義務時，應立即通知教育廳；若學校可能關校也必須提出應變計畫，包括提前向學生及教職員發出通知等。

自疫情爆發以來麻州並非第一次發出有關學校面臨倒閉的聲明；2020年4月6日，也曾針對波士頓松莊大學(Pine Manor College)岌岌可危的營運處境做出說明。

教育 麻州 疫情

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