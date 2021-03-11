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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

麻州小學、初中下月返校 規定出台

編譯中心╱綜合報導
麻州小學、初中將於下月返校。 (美聯社)
麻州小學、初中將於下月返校。 (美聯社)

因應總統拜登要求各州優先為教師施打疫苗，重啟校園。麻州教育廳繼上周下令幼兒園及小學4月5日全數返校，一周五天在校授課後，本周再要求初中比照辦理，4月28日返校，並公布部分細則。州府也建議學前班可盡快實施，高中生預計下月宣布，據了解極可能也將在春季返校。秋季開學時，所有學生均應回教室上課。

依規定，學校需為課堂授課做好準備，學期結束前，家長仍可選擇遠距上課，但若中途改變心意，則需給校方準備時間，依規定不可超過六周。學區也需調查哪些家長選擇返校，哪些選網課。學生若確診或曾接觸染疫者，則必須改為在家上課，因此也需有課堂轉播裝備。

若學區疫期完全採網課，可先改採混合制為過渡措施，並提出何時轉為完全實體授課。校舍空間不足難以維持社交距離不得為理由。學區若不遵守，或未申請暫時豁免者，要用暑假，甚至下學年，補足缺課時間。

所有學生在教室必須保持至少三呎距離，用餐時則是六呎。除非有醫療因素，都需戴口罩。之前曾規定一年級與以下學生可不戴口罩。校舍空間若不足，可於室外搭帳棚，提防下雨。州府之前已同意撥款，每周對師生採群體混合檢測(pooled COVID-19 testing)，教職員本周四起也可預約疫苗接種。

教育廳長Jeff Riley指戴口罩、洗手已證明能有效防疫，疫情也已好轉。對幼童、特教生、英語學習生而言，面對面授課難被取代，校園環境也有助學習社交、運動、規律餐飲。2月中開始，約80％學校已實施混合授課。

雖然公衛專家指校園疫情不嚴重，但根據州府資料，1月31日至2月27日有五起新增疑似群聚感染，20人確診。1月31日前則有20起疑似群聚感染、42人確診，但都未達關閉校園標準。判定校園群聚感染條件，包含病例來自同一教室，發病時間，以及能排除校外染疫可能性。

學區 疫情 疫苗

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