駕駛飆車…疫情降低車流 去年車禍死亡卻增23%

圖為新罕州高速公路收費站周一發生嚴重車禍。(警方提供)

麻州 20歲男子Christopher Fren上周日（7日）在新罕州Route 16因時速達142哩遭逮捕。據統計，麻州道路疫期車流量較低，但交通事故死亡人數卻未減，部分原因是駕駛在空曠的道路上飆車所致。

聯邦數據庫顯示去年麻州有334人因交通事故死亡。儘管車禍 比2019年減少4萬多起，但死亡人數只比2019年337人略少，這意味著事故可能更致命。交通事故中喪生的行人數量減少，但死亡的摩托車和自行車騎士人數卻增加了。

在連續三年下降後，2020年前九個月的交通死亡事故與2019年同期相比上升了4%以上。在車輛總體行駛里程減少後，2020年的死亡率實際上增加了23%。在麻州，死者包括185名駕駛和33名乘客；51名摩托車騎士，十名騎自行車者，以及50名行人。行人死亡人數比2019年的76人明顯下降，但摩托車死亡人數增加。

去年疫情 初期居家措施幾乎清空高速公路和道路。根據州府數據，去年涉及時速超過100哩的超速行為數量比2019年增加約40％。在大波士頓地區，與2019年相比，更高比率的致命事故發生在上午和下午的時間段；這在疫情前是上下班高峰期，通常車流量大、車速低。

另外，2020年發布的聯邦研究表明，疫情可能導致酒後駕駛或不繫安全帶的死亡事故率上升。