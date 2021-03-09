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MBTA 14日起再減班 地鐵紅橘綠線減20%、暫停9公車路線

編譯中心╱綜合報導
MBTA再次縮減服務，多條地鐵線受影響。(臉書官網)
MBTA再次縮減服務，多條地鐵線受影響。(臉書官網)

因應乘客減少，為節省支出，麻州公共交通署(MBTA)繼1月縮減服務後，近日再次宣布縮減，包括地鐵紅、橘、綠線減班20%，暫停九條公車路線，六線合併或取代，20餘線減班等，本周日(14日生效)。官員指此次縮減是希望將有限資源優先分配給大眾運輸依賴度較高的社區，部分路線也增加上班日班次，待整體搭乘率回升後，會陸續恢復多數服務。

州長貝克曾表示反對縮減服務，指不利學生、教師返校，加上防疫規定逐漸鬆綁，可能影響就業及商業復甦。州府在聯邦上億紓困款之外，另撥發數百萬元補助，MBTA此前因此曾小幅修改相關計畫，但維持近五成的班次，服務僅剩疫前10%的搭乘量，最後決定將款項優先用於彌補疫期虧損及工程支出，而非維持現有班次。

依最新計畫，地鐵營運時間不變，也不取消、合併任何路線，但受紅、橘、綠線減班20%影響，估計尖峰時段，該三線乘客需多等待五至九分鐘；藍線則因搭乘率有回升，僅減班5%。

公車部分，暫停的路線包括：18、52、55、68、79、212、221、465、710，當局建議轉搭相鄰路線。236、1、6、57、70日間班次均有增加。異動詳情網址：https://www.mbta.com/customer-support/spring-2021-service-changes。

地鐵 紓困 麻州

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